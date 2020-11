Sport

Formel 1

Formel 1: Hamilton stellt mit 72. Mercedes-Sieg nächsten Schumi-Rekord ein



Formel-1-GP in Imola 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault

5. Charles Leclerc (MON), Ferrari 9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo 10. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo 12. Sebastian Vettel (GER), Ferrari

Bild: keystone

Hamilton stellt mit 72. Mercedes-Sieg nächsten Schumi-Rekord ein – Alfas punkten beide

Lewis Hamilton gewann in Imola den Grand Prix der Emilia-Romagna vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Dritter wurde Daniel Ricciardo im Renault.

Mit seinem 93. Sieg in der Formel 1 und dem neunten in dieser Saison baute Hamilton als Führender der WM-Wertung seinen Vorsprung auf Bottas auf 85 Punkte aus. Der Engländer kann damit bereits am übernächsten Sonntag in Istanbul vorzeitig zum siebten Mal Weltmeister werden und zu Rekordhalter Michael Schumacher aufschliessen.

HAMILTON WINS!! 🏆



He takes victory #93 at the Emilia Romagna Grand Prix



Bottas second, with Ricciardo coming home P3!#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/mbmydh8EOf — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Einen weiteren Rekord von Schumacher hat Hamilton in Imola bereits eingstellt. Es war heute sein 72. Sieg mit Mercedes. Genauso oft hat Schumi einst im Ferrari gewonnen.

Mercedes zum 7. Mal in Serie

Bei vier ausstehenden Rennen ist die Entscheidung um den Sieg in der Konstrukteurs-WM bereits gefallen. Mit dem fünften Doppelsieg in dieser Saison sicherte sich Mercedes den siebten Titel in Folge.

A Magnificent Seven (in a row - a new all-time record)



Congratulations to @MercedesAMGF1 - 2020 F1 Constructor Champions! 🏆👏#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Yd5MaqL1W4 — Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Alfa Romeo brachte zum ersten Mal in dieser Saison beide Autos in die Top 10. Trotz schlechter Ausgangslage (Startplätze 18 und 20) beendeten Kimi Räikkönen als Neunter und Antonio Giovinazzi als Zehnter das erste Formel-1-Rennen in Imola seit 14 Jahren in den Punkterängen. (pre/sda)

Yoohoo! In a race from the back, we bring home 3 points. 🏠



RAI 👉🏻 P9

GIO 👉🏻 P10



GREAT JOB GUYS! #ImolaGP pic.twitter.com/u2wE2Fifp5 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) November 1, 2020

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1 «E-Bikes sind der Untergang der Zivilisation» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter