Lässt sich nach dem Sieg feiern: Verstappen. Bild: keystone

Grand Prix von China: Verstappen ein weiteres Mal allein auf weiter Flur

Max Verstappen gewinnt erstmals den Grand Prix von China. Der Weltmeister im Red Bull siegt in Schanghai wie im Sprintrennen tags zuvor überlegen.

Verstappen liess sich auch von zwei schnell aufeinanderfolgenden Safety-Car-Phasen bei Rennhälfte nicht vom Kurs abbringen.

Nach dem Ende der zweiten Neutralisation setzte er sich schnell wieder von der Konkurrenz ab und blieb bis zum Ende unbehelligt. Der aus der Pole-Position losgefahrene Niederländer hatte schon vor den beiden Zwischenfällen mit deutlichem Vorsprung vorne gelegen.

13 Sekunden Vorsprung

Verstappen, der im fünften Grand Prix der Saison zum vierten Mal als Erster abgewinkt wurde, siegte mit gut 13 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Lando Norris im McLaren und seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez.

Den ersten Auftritt des Führungswagens hatte Valtteri Bottas nötig gemacht. Der Finne musste das Auto wegen eines Motorschadens ausrollen lassen. Mit dem Ausscheiden von Bottas lösten sich die Hoffnungen des Teams Sauber auf das erste zählbare Ergebnis in dieser Saison im Wortsinn in Luft auf. Der Nordländer hatte vor dem Malheur an 11. Stelle gelegen.

Die Aussichten von Zhou Guanyu im anderen Auto des Zürcher Rennstalls auf ein Erfolgserlebnis vor Heimpublikum waren mit Startplatz 16 von Anfang an eingeschränkt. Die Ausgangslage erwies sich wie befürchtet als zu grosse Hypothek. Der aus Schanghai stammende Chinese beendete das Rennen im 14. Rang. (sda)