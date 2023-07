Norwegen gehört zu den erfolgreichsten Nationen im Frauenfussball: Die norwegischen Frauen nehmen 2023 zum neunten Mal an einer WM-Endrunde teil. Das Land gehört damit zusammen mit Deutschland und Schweden zu den drei europäischen Mannschaften, die sich für jede der bislang acht WM-Endrunden qualifizieren konnten. Zuletzt schied das Team an der WM 2019 im Viertelfinale aus.

Novak Djokovic ist in Wimbledon einfach nicht zu schlagen. Der 36-jährige Serbe gewann in London den Viertelfinal gegen den Russen Andrej Rublew 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 und feierte beim Rasen-Klassiker seinen 33. Sieg in Serie. Derweil verlor der Russe auch sein achtes Viertelfinalspiel an einem Grand-Slam-Turnier.