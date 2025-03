Super Leauge: Das Duell FC Zürich gegen Luzern im Liveticker

Vater tradet seinen Sohn weg für nichts und wieder nichts – das steckt dahinter

In der AHL tradet General Manager Dan MacKinnon seinen Sohn zu einem gegnerischen Team. Das ist durchaus logisch.

Es ist eine Transfermeldung, die im Normalfall kaum Beachtung findet: Die Utica Comets, das Farmteam der New Jersey Devils in der AHL, traden den 24-jährigen Verteidiger Will MacKinnon zu den Cleveland Monsters für Future Considerations (was in der Regel bedeutet: für nichts).