Sommer hexte gegen die Bayern. Bild: keystone

Sommer-Märchen! Der Nati-Keeper rettet Gladbach mit 19 Paraden gegen die Bayern

Bayern München, der Meister der letzten zehn Jahre, geriet gegen Borussia Mönchengladbach mit einem glänzend aufgelegten Yann Sommer im Tor nach drei Siegen und 15:1 Toren an den Rand einer Niederlage. Erst in der 83. Minute glückte Leroy Sané mit dem 18. Torschuss der längst fällige Ausgleich zum 1:1. Insgesamt machte Sommer in den 96 Minuten Spielzeit 19 Paraden – neuer Bundesliga-Rekord.

Thuram bringt Gladbach vor der Pause in Führung. Video: streamable

Sané gleicht für die Bayern doch noch aus. Video: streamable

Marcus Thuram hatte die unter Trainer Daniel Farke erstarkten Gladbacher vor der Halbzeitpause mit Unterstützung des patzenden Verteidigers Dayot Upamecano quasi aus heiterem Himmel in Führung geschossen. Vor und nach dem Treffer waren die Bayern drückend überlegen, blieben aber immer wieder an Sommer hängen.

Sommer rettet gleich doppelt gegen Mané. Video: streamable

Sommer, der mit seinem 266. Einsatz für Gladbach zum Schweizer Bundesliga-Rekordspieler avancierte, vereitelte unter anderem in einer Szene gleich zwei Grosschancen von Sadio Mané mirakulös. Ausserdem stoppte er einmal den alleine auf ihn stürmenden Sané und verhinderte er in den Schlussminuten das 2:1 durch Matthijs de Ligt dank blitzschneller Reaktion. Zwei Treffer von Mané wurden wegen Abseits zurückgepfiffen.

Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1).

75'000 Zuschauer.

Tore: 43. Thuram 0:1. 83. Sané 1:1.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer und Elvedi. 266. Bundesliga-Spiel von Sommer (Schweizer Rekord). (abu/sda)