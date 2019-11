Sport

Eklat im TV: Marco van Basten irritiert mit «Sieg Heil»-Spruch



Er sagte «Sieg Heil» live im TV – Marco van Basten sorgt für Eklat

Marco van Basten ist als TV-Experte in den Niederlanden tätig. In der Halbzeit eines Spiels von Ajax Amsterdam sorgt er für einen Eklat. Denn die Fussball-Legende äussert live im TV einen Nazigruss.

Es ist ein besonderer Spieltag in der niederländischen Eredivisie. Als Zeichen gegen Rassismus streiken alle Spieler der ersten Liga in der ersten Minute, um Solidarität für Zweitliga-Spieler Ahmad Mendes Moreira zu zeigen. Der Profi von Excelsior Rotterdam war am vergangenen Wochenende mehrfach von gegnerischen Fans des FC Den Bosch rassistisch beleidigt worden.

Ausgerechnet an diesem Spieltag sorgt Marco van Basten für einen beschämenden Eklat. In der Halbzeit des Spiels zwischen Ajax Amsterdam und Heracles Almelo führt «Fox Sports»-Reporter Hans Kraay Jr. am Spielfeldrand ein kurzes Interview mit dem deutschen Almelo-Trainer Frank Wormuth. Marco van Basten, Experte bei «Fox Sports», sitzt parallel im Studio und lauscht den beiden in ihrem Gespräch auf Deutsch.

«Ich entschuldige mich»

Als das Interview vorbei ist, sagt van Basten plötzlich: «Sieg Heil». Der Nazi-Gruss schockierte viele Zuschauer und war auch im Studio sofort Thema. Van Basten bat kurz danach um Entschuldigung: «Ich wollte die Menschen nicht schockieren, ich wollte mich nur über Hans' Deutsch lustig machen. Ich entschuldige mich.»

Egal, wie die Aussage gemeint war, ein Nazigruss ist in keinem Fall ein Witz. Das sollte auch Marco van Basten bewusst sein. Das Spiel endete übrigens 4:1 für Ajax Amsterdam.

