Am nächsten kam Sion einem Torerfolg, als der Ball einem Winterthurer im eigenen Strafraum an den Arm flog. Da konnten die Gäste kurz auf eine glückliche Fügung dank des Videoschiedsrichters hoffen. Doch auch diese Hoffnung zerschlug sich. Der von Sion ausgeliehene Winterthurer Keeper Timothy Fayulu baute seine Ungeschlagenheit in der Super League auf über 300 Minuten aus.

Mit viel Kampfgeist und zunehmendem Selbstvertrauen gehen die Zürcher die Aufgaben an. Hinten liessen sie gegen den FC Sion kaum etwas zu und vorne stürzten sie sich auf die Gelegenheiten, wenn sie sich boten. Matteo Di Giusto stürmte in der 25. Minute nach einem Sittener Fehlpass entschlossen Richtung 1:0.

Iranische Kletterin zieht ihr Kopftuch aus – jetzt wird sie vermisst

Die iranische Spitzenkletterin Elnaz Rekabi zog ihr Kopftuch bei einem Wettkampf aus, was als Solidaritätsbekundung gegenüber den Protesten in ihrem Land gewertet wurde. Nun fehlt von ihr jede Spur.

Elnaz Rekabi ist 33-jährig und eine iranische Sportkletterin. Am Montag sorgte die Athletin bei den Asienmeisterschaften im südkoreanischen Seoul für Aufsehen. Rekabi trat nämlich ohne den Hidschab an, das traditionelle Kopftuch, das Iranerinnen gemäss den islamischen Gesetzen im Land in der Öffentlichkeit tragen müssen. Die Aktion wurde von Beobachtern als Solidaritätsbekundung mit den Protesten in ihrem Land gewertet.