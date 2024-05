betreutin den zwei noch ausstehenden Runden in der italienischen Meisterschaft. Er folgt auf den am Freitag entlassenenMontero gewann als Verteidiger von Juventus Turin von 1996 bis 2005 vier Titel in der Serie A. Zuletzt betreute der 52-jährige Uruguayer die U19 des italienischen Rekordmeisters. Die Turiner hatten Allegri wegen seiner Ausraster während und nach dem Cupfinal gegen Atalanta Bergamo entlassen. (abu/sda/apa)

Nach nur einer Saison gehenundwieder getrennte Wege. Die beiden Parteien haben sich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt, wie der Klub mitteilte . Der Vertrag des Argentiniers wäre noch ein weiteres Jahr gültig gewesen. Die Blues beendeten die Saison auf Platz 6 und sind mindestens für die Conference League qualifiziert. Wäre der Saisonstart nicht so schwach ausgefallen, wäre sogar mehr drin gelegen: Über die letzten 15 Spiele gesehen, war Chelsea das drittbeste Team der Premier League. Dennoch entschieden sich die Verantwortlichen um Besitzer Todd Boehly sowie der 52-jährige Pochettino zu einer Trennung. Nun solle ein jüngerer Trainer verpflichtet werden. (nih)

Der FC Burnley erlebte einen kurzen und enttäuschenden Aufenthalt in der Premier League. Nach dem Aufstieg geht es für das Team um Stürmer Zeki Amdouni, der im vergangenen Sommer vom FC Basel nach Nordengland gewechselt war, direkt wieder in die zweite Liga. Dennoch hat sich Trainer– vor allem wegen des erfolgreichen und attraktiven Fussballs, den sein Team in der Aufstiegssaison gespielt hat – auf die Liste der möglichen Coaches vongespielt. Wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet, sei der 38-jährige Belgier eine ernsthafte Option für den deutschen Rekordmeister. Es gebe bereits Gespräche, jedoch stehe eine finale Entscheidung noch aus. (nih)

Nach seiner fabelhaften Saison istbeim VfB Stuttgart offenbar vor dem Absprung. Gegenüber den Verantwortlichen habe er bislang ein klares Bekenntnis zum deutschen Vize-Meister verweigert.Guirassy hat eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 20 Millionen Euro, was ihn zusätzlich zu seiner Tor-Bilanz attraktiv macht. Besonders gute Karten sollbesitzen. Dort ist Sven Mislintat für die Kaderplanung verantwortlich – jener Mann, der Guirassy nach Stuttgart lotste und der es mit dem Stürmer und seinen Beratern angeblich sehr gut kann. (ram)🇬🇳Alter: 28Position: MittelstürmerMarktwert: 40 Mio. EuroBilanz 2023/24: 30 Spiele, 30 ToreQuelle: Kicker

Nach der enttäuschenden Saison, die auf Platz 8 und mit der verpassten Europacup-Qualifikation endete, entlässtTrainerwohl. Dies berichtet Insider Gianluca Di Marzio . Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten wurde immer wieder darüber spekuliert, dass die Zeit des Niederländers bei den Red Devils im Sommer enden könnte. Nun scheint dies angeblich Tatsache zu sein, die Entscheidung sei bereits vor einiger Zeit gefallen. Als Nachfolger werden der frühere Assistenztrainer Kieran McKenna sowie Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi un Leicester-Coach Enzo Maresca diskutiert. (nih)

Zum Musterprofi wird Ousmane Dembélé in diesem Leben wohl nicht mehr. Beim letzten Ligaspiel vom vergangenen Wochenende gegen den FC Metz fehlte der 27-Jährige, stattdessen machte er mit Kylian Mbappé Party bei den Filmfestspielen in Cannes. Dies soll bei PSG -Coach Luis Enrique alles andere als gut angekommen sein. Gemäss RMC Sport wolle der Spanier deshalb nicht mehr mit Dembélé zusammenarbeiten – so könnte neben Mbappé ein weiterer Offensiv-Star die französische Hauptstadt verlassen. (nih) Ousmane Dembélé 🇫🇷 Alter: 27 Position: Rechtsaussen Marktwert: 60 Mio. Euro Bilanz 2023/24: 41 Spiele, 5 Tore, 14 Assists

Sky und der britische "Guardian" melden am Mittwochabend übereinstimmend: Der deutsche Rekordmeister soll eine grundsätzliche Einigung mit Vincent Kompany erzielt haben. Der Belgier gilt bereits seit einigen Tagen als neuer Top-Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel bei den Münchnern. (hkl/t-online)

👋 #DANKE Schubi! 💚 Nach 66 Spielen und 16 Toren verabschiedet sich unser Fabian Schubert in Richtung @TSV1860 . Alles Gute für deine Zukunft und viel Erfolg bei der neuen Herausforderung, lieber Schubi! 🙏 #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/3iEpzricak

Julen Lopetegui wird Trainer von West Ham United. Der Klub aus London stellte den Spanier als Nachfolger von David Moyes vor, der mit den Hammers 2023 die Conference League gewonnen hatte. Als Tabellen-Neunter in der Premier League verpasste West Ham in dieser Saison einen Europacup-Platz. Der 57-Jährige hatte in England zuletzt als Trainer von Liga-Rivale Wolverhampton Wanderers gearbeitet. Zuvor war Lopetegui spanischer Nationaltrainer und wirkte beim portugiesischen Spitzenclub FC Porto sowie bei Real Madrid. (ram/sda/dpa)

Der FC Bayern und Vincent Kompany befinden sich in Gesprächen und derzeit sieht es so aus, als würde der Belgier der heisseste Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel sein. Doch die Münchner müssen ein weiteres Hindernis überwinden: die Ablöseforderungen von Burnley. Der Premier-League-Absteiger fordert nämlich 20 Millionen Euro Ablöse für seinen Trainer und wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet, sei der Bundesligist nicht bereit, diesen Betrag zu berappen. Die Verhandlungen gehen deshalb in die nächste Runde. (nih)

Derundhaben eine mündliche Vereinbarung, sollte Xavi entlassen werden. Dies berichtet Sky . Am Sonntag bestreitet Barça sein letztes Saisonspiel, dann werde die endgültige Entscheidung über Xavi und Flick fallen. Eigentlich sollte der 42-jährige Katalane trotz angekündigten Rücktritts auch in der nächsten Saison an Barcelonas Seitenlinie stehen, doch gab es zuletzt Berichte über einen Meinungsumschwung bei Präsident Joan Laporta. So hätten diesen Xavis Aussagen zur schwierigen finanziellen Situation bei seinem Klub verärgert, weshalb nun eine Entlassung diskutiert werde. Von Flicks Plan für die Zukunft sei Laporta hingegen zu 100 Prozent überzeugt. Es bleibt also wie gehabt bei Barça – unruhig und chaotisch. (nih)

Eine Runde vor Schluss steht der FC Bologna auf Platz 3 der Serie A – direkt vor dem punktgleichen Juventus Turin. Die Champions-League-Qualifikation ist bereits gesichert. Einer der Hauptgründe beim Team mit den Schweizern Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye ist Taktikfuchs. Nun wird der 41-Jährige das italienische Überraschungsteam aber verlassen. So berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano , dass der frühere Mittelfeldspieler von unter anderem PSG und Inter Mailand beibis 2027 unterschreiben werde. Die Turiner haben sich vor Kurzem von Massimiliano Allegri getrennt. Jetzt soll Motta die alte Dame zum ersten Meistertitel seit der Saison 2019/20 führen. (nih)

wird neuer Trainer bei. Der 44-jährige Däne folgt auf den kurz vor Saisonende freigestellten Nenad Bjelica und auf Interimstrainer Marco Grote, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte.Seit der Sicherung des Klassenerhalts in letzter Minute galt Svensson als Wunschkandidat der Berliner, die erst am Dienstag Horst Heldt als neuen Geschäftsführer verkündet hatten. Svensson hatte von 2021 bis 2023 Mainz gecoacht und wurde schon nach dem Aus von Urs Fischer im letzten November als potenzieller Nachfolger gehandelt. (nih/sda/dpa)

Jetzt soll es doch noch klappen:hat sich wohl mitgeeinigt, dass dieser der neue Trainer werden soll. Der Belgier habe seinen aktuellen Klub, Premier-League-Absteiger Burnley, gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano bereits darüber informiert. Lediglich die Verhandlungen über die Ablösesumme stünden noch aus, angeblich wollen die Bayern die geforderten 20 Millionen Euro nicht bezahlen. Schon der Deal mit Oliver Glasner von Crystal Palace scheiterte unter anderem an der Ablösesumme – die Londoner forderten damals angeblich aber bis zu 100 Millionen Euro. (nih)

Der Schweizer Nationalspieler Noah Okafor erhält einen neuen Trainer. Stefano Pioli und die AC Milan gehen getrennte Wege. Am Samstag bestreiten die Rossoneri das letzte Saisonspiel vor heimischer Kulisse gegen Salernitana. Danach endet die Ära von Pioli bei der AC Milan. Der 58-Jährige stiess 2019 von der Fiorentina zu den Mailändern, mit denen er 2022 den Meistertitel gewann. In dieser Saison blieb die AC zwar deutlich hinter Erzrivale Inter, qualifizierte sich als Zweitplatzierte aber zum vierten Mal in Folge für die Champions League. (nih/sda)

Derwill die nächste Saison mit seinem bisherigen Interimstrainerin Angriff nehmen. Der 59-jährige Niederländer hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.vMoniz stiess im Oktober zu den Zürchern, hatte seither aber schon mehrere Aufgaben übernommen. Im Januar wurde der damalige Leiter Spielerentwicklung zum U21-Trainer ernannt. Drei Monate später trat er den Posten des Trainers der Super-League-Mannschaft interimsmässig an, womit er die bisherigen Interimstrainerersetzte. Unter Moniz folgten nach der 0:2-Niederlage gegen Meister YB drei Siege in der Championship Round und die Qualifikation für den Europacup. (abu/sda)

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Mami? Papi? Wie habt ihr getanzt, damals in den Achtzigern?»

Mann will Orca «bodyslammen» – nun kassiert er dafür die Quittung

Putin ist zu Waffenstillstand bereit ++ Biden kommt nicht an Friedensgipfel

Israels Armee stösst in Rafah weiter vor ++ Pro-Palästina-Protest an Uni Genf aufgelöst

Zwei Varianten: So will der Bundesrat die 13. AHV-Rente finanzieren

Porno-Dreh auf dem Campus in Brugg – FHNW reicht Strafanzeige ein

Mann greift Joggerin in Männedorf ZH an und verletzt sie tödlich

Jetzt zur Hockey-Nati nach Prag? Unser Guide für deinen spontanen WM-Trip

Die Schweiz greift an der Eishockey-Weltmeisterschaft nach einer Medaille. Die entscheidenden Spiele finden in Prag statt. Eigentlich ja gar nicht so weit für einen spontanen Ausflug …

Vier Teams kämpfen am Wochenende um drei Medaillen. In den Halbfinals trifft zunächst WM-Gastgeber Tschechien auf Topfavorit Schweden (Samstag, 14.20 Uhr), anschliessend kämpft die Schweiz gegen Kanada (Samstag, 18.20 Uhr) um den Einzug in den Final.