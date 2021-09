Sport

Fussball

Champions League: City schlägt Leizpig klar +++ Liverpool bezwingt Milan



Bild: keystone

ManCity schlägt Leipzig in 9-Tore-Spektakel – Vierfacher Haller schiesst Sporting ab

Gruppe A

Manchester City – Leipzig 6:3

Trotz drei Toren des Franzosen Christopher Nkunku ging das formschwache Leipzig bei Manchester City mit 3:6 unter. Dreimal meldeten sich die Deutschen zurück. Nkunku traf zum 1:2, 2:3, und 3:4. Innerhalb von weniger als fünf Minuten antwortete der Finalist der letzten Saison jeweils mit der Wiederherstellung des Zweitore-Vorsprungs.

Brügge – PSG 1:1

Im anderen Gruppenspiel kam Paris Saint-Germain mit den erstmals zusammen eingesetzten Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé beim FC Brügge nur zu einem 1:1. Mbappé bereitete das 1:0 von Anders Herrera nach einer Viertelstunde vor, und Messi traf unmittelbar nach dem belgischen Ausgleich die Latte.

Gruppe B

Liverpool – Milan 3:2

Sieben Jahre nach ihrem letzten Auftritt im wichtigsten Europacup musste die AC Milan einen Sturmlauf der Liverpooler über sich ergehen lassen. Und trotzdem führten die Mailänder dank einem Doppelschlag unmittelbar vor der Pause mit 2:1: Ante Rebic und Brahim Diaz trafen mit den ersten gefährlichen Abschlüssen der Gäste.

Dank Toren von Mohamed Salah und Jordan Henderson nach der Pause kamen die Liverpooler doch noch zum verdienten Heimsieg. Salah hätte den Abend für die Liverpooler Fans wohl entspannter gestalten können, hätte er in der 14. Minute vom Penaltypunkt zum 2:0 getroffen.

Liverpool - Milan 3:2 (1:2)

Zuschauer. - SR Marciniak (POL).

Tor: 9. Alexander-Arnold 1:0. 42. Rebic 1:1. 44. Diaz 1:2. 49. Salah 2:2. 69. Henderson 3:2.

Bemerkungen: 14. Milans Goalie Maignan hält Handspenalty von Salah. Liverpool ohne Firmino (verletzt). Milan ohne Ibrahimovic (verletzt).

Atlético Madrid – Porto 0:0

Torlos trennen sich Atlético Madrid und Porto. Die Spanier waren dabei die spielbestimmende Mannschaft, allerdings ohne Konsequenz im Abschluss. Bei Porto flog in der Nachspielzeit Chancel Mbemba wegen einer Notbremse vom Platz.

Atlético Madrid - Porto 0:0

SR Hategan (ROU).

Bemerkungen: 95. Rote Karte gegen Mbemba (Porto).

Gruppe C

Besiktas – Dortmund 1:2

Borussia Dortmund bekundet zum Auftakt in die Champions-League-Gruppenphase lange keine Mühe. Obwohl die Startphase dem türkischen Meister gehört und auch Goalie Gregor Kobel zwischendurch eingreifen muss, gehen die Deutschen in Führung und führen lange souverän. Der Anschlusstreffer fällt erst in der langen Nachspielzeit, doch mit etwas Zittern bringt der BVB den Sieg über die Zeit.

Mann des Spiels ist Jude Bellingham. Der 18-jährige Engländer erzielt den ersten Treffer für die Dortmunder und bereitet den zweiten durch Erling Haaland vor.

Besiktas Istanbul - Dortmund 1:2 (0:2)

SR Lahoz (ESP).

Tore: 20. Bellingham 0:1. 45. Haaland 0:2. 94. Montero 1:2.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel und Akanji, ohne Hitz (Ersatz), Bürki (nicht im Aufgebot), Can, Reyna und Zagadou (alle verletzt).

Sporting – Ajax 1:5

Ajax Amsterdam, das in zwei Wochen Besiktas Istanbul empfängt, feierte beim portugiesischen Meister Sporting Lissabon einen 5:1-Sieg. Mann des Spiels war der ivorische Stürmer Sébastien Haller. Der Rekordeinkauf der Amsterdamer Klubgeschichte erzielte in seinem ersten Champions-League-Spiel gleich vier Tore.

Sporting Lissabon - Ajax Amsterdam 1:5 (1:3)

SR Sanchez (ESP).

Tore: 2. Haller 0:1. 9. Haller 0:2. 33. Paulinho 1:2. 39. Berghuis 1:3. 51. Haller 1:4. 63. Haller 1:5.

Gruppe D

Inter – Real Madrid 0:1

Milans Stadtrivale Inter verlor trotz Überlegenheit das Duell mit Real Madrid mit 0:1. Rodrygo gelang in der 90. Minute nach Vorarbeit des jungen Neuzugangs Eduardo Camavinga der Siegtreffer.

Sheriff Tiraspol – Donetsk 2:0

Einen bemerkenswerten Einstand in der Champions League feiert Sheriff Tiraspol. Der Überraschungsgast aus Moldawien setzt sich ohne einen einheimischen Spieler daheim gegen die brasilianische Armada von Schachtar Donezk mit 2:0 durch.

Sheriff Tiraspol - Schachtar Donezk 2:0 (1:0)

SR Aytekin (GER).

Tore: 16. Traoré 1:0. 62. Yansané 2:0. (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League 1 / 18 Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League quelle: ap / felice calabro' Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter