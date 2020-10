Sport

Fussball

Fussball: Deutschland und die Türkei trennen sich 3:3 Unentschieden



Bild: keystone

Deutschland führt gegen die Türkei drei Mal und gewinnt trotzdem nicht – Italien siegt

Deutschland – Türkei 3:3

Die deutsche Nationalmannschaft kann offenbar nicht mehr gewinnen. Wie zuletzt gegen Spanien und gegen die Schweiz führten die Deutschen auch in Köln im Testspiel gegen die Türkei, aber erneut kamen sie nicht über ein Unentschieden hinaus.

Beim 3:3 lag die DFB-Mannschaft sogar dreimal voraus. Interims-Captain Julian Draxler, Debütant Florian Neuhaus und Luca Waldschmidt hatten die Gastgeber immer wieder in Führung gebracht. Der türkische Captain Ozan Tufan, Efecan Karaca und der Düsseldorf-Profi Kenan Karaman in der 94. Minute sicherten den Gästen aber noch das Remis. «Wir haben die Türken eingeladen, Tore zu schiessen», sagte Draxler. «Es fängt schon vorher an. Wenn du 2:1 führst, musst du es souveräner spielen. Das haben wir nicht geschafft, das ist enttäuschend.» Die Deutschen spielten allerdings ohne die gesamte Fraktion von Bayern München.

Deutschland - Türkei 3:3 (1:0)

Köln. - SR Bastien (FRA).

Tore: 45. Draxler 1:0. 50. Tufam 1:1. 58. Neuhaus 2:1. 50. Karaca 2:2. 81. Waldschmidt 3:2. 94. Karaman 3:3.

Italien – Moldawien 6:0

Italien feiert gegen Moldawien einen standesgemässen 6:0-Kantersieg. Stephan El Shaarawy erzielt dabei zwei Tore.

Italien - Moldawien 6:0 (5:0)

Florenz. - SR Siebert (GER).

Tore: 19. Cristante 1:0. 23. Caputo 2:0. 30. El Shaarawy 3:0. 38. Posmac (Eigentor) 4:0. 45. El Shaarawy 5:0. 72. Berardi 6:0.

Frankreich – Ukraine 7:1

Beim Kantersieg schrieb der noch wenig bekannte Eduardo Camavinga Geschichte. Im Alter von 17 Jahren und 10 Monaten machte sich der Mittelfeldspieler von Rennes zum jüngsten Torschützen der französischen Nationalmannschaft in der Nachkriegszeit und zum zweitjüngsten überhaupt. Bei seinem Debüt für die Bleus erzielte Camavinga bereits in der 9. Minute das 1:0.

Frankreich - Ukraine 7:1 (4:0)

Saint-Denis/Paris. - SR Treimanis (LAT).

Tore: 9. Camavinga 1:0. 24. Giroud 2:0. 34. Giroud 3:0. 39. Mykolenko (Eigentor) 4:0. 53. Tsygankow 4:1. 65. Tolisso 5:1. 82. Mbappé 6:1. 89. Griezmann 7:1.

Portugal – Spanien 0:0

Im iberischen Duell gibt es keine Tore. Trotz deutlich weniger Spielanteilen war Portugal aber zwei Mal ganz nahe an der Führung. Cristiano Ronaldo und Renato Sanches trafen in der zweiten Halbzeit beide nur die Latte.

Portugal - Spanien 0:0

Lissabon. - SR Valeri (ITA).

Holland – Mexiko 0:1

Holland ist seit dem Corona-Unterbruch nicht mehr besonders gut in Schwung. Die Oranje verlieren zuhause gegen Mexiko mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Raul Jimenez vom Penaltypunkt.

Niederlande - Mexiko 0:1 (0:0)

Amsterdam. - SR Jovanovic (SRB).

Tor: 59. Jimenez (Foulpenalty) 0:1. (abu/sda)

