Zwischen Frankfurt und Mainz gibt es keinen Sieger. Bild: IMAGO/Jan Huebner

Mainz bremst Frankfurt aus – Inter schlägt Atalanta spektakulär

Bundesliga

Mainz – Frankfurt 1:1

Die Eintracht Frankfurt wird in der Bundesliga gebremst. Die Mannschaft um Djibril Sow kommt in der 15. Runde in Mainz nur zu einem 1:1.

Die Mainzer mit Silvan Widmer und Edimilson Fernandes, der seinen Vertrag am Wochenende bis 2026 verlängert hat, mussten in der 67. Minute den Ausgleich hinnehmen. Der ablösefrei im Sommer von Nantes gekommene Franzose Randal Kolo Muani traf nach Vorlage von Mario Götze und kam damit zu seinem 15. Skorerpunkt im 14. Bundesligaspiel.

Der Ausgleich durch Kolo Muani. Video: streamja

Tore: 40. Burkardt 1:0. 67. Kolo Muani 1:1.

Bemerkungen: Mainz mit Fernandes und Widmer (bis 68.). Eintracht Frankfurt mit Sow. (abu/sda)

Premier League

Serie A

Atalanta – Inter 2:3

Im Kampf um die Klassierung in den Champions-League-Plätzen setzte sich Inter Mailand gegen Atalanta Bergamo mit 3:2 durch. Tragischer Held für die Bergamasken war dabei José Palomino, der mit einem Eigentor für die Entscheidung sorgte.

Atalanta Bergamo - Inter Mailand 2:3 (1:1)

Tore: 25. Lookman (Penalty) 1:0. 36. Dzeko 1:1. 56. Dzeko 1:2. 62. Palomino (Eigentor) 1:3. 77. Palomino 2:3.