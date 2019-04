Sport

Fussball

Das Titelrennen bleibt doch spannend! Bayern verpasst Sieg in Nürnberg



Bundesliga, 31. Runde Hoffenheim – Wolfsburg 1:4 Nürnberg – Bayern München 1:1

Und das Titelrennen bleibt doch spannend! Bayern verpasst Sieg in Nürnberg

Nürnberg – Bayern München 1:1

Der FC Bayern baut seine Führung an der Tabellenspitze der Bundesliga aus – aber nicht auf vier, sondern auf zwei Punkte. Einen Tag nach dem 2:4 von Verfolger Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 liessen auch die Münchner Punkte liegen. Sie holten beim abstiegsgefährdeten 1. FC Nürnberg ein 1:1.

Am Ende ging das Unentschieden in Ordnung, verschoss doch Nürnbergs Tim Leibold in der 91. Minute einen Foulpenalty. Danach bot sich auch noch dem Rekordmeister die grosse Chance auf den späten Siegtreffer, als Kingsley Coman in der 95. Minute ganz alleine auf Christian Mathenia losstürmen konnte. Doch Nürnbergs Schlussmann wehrte mirakulös ab.

Hoffenheim – Wolfsburg 1:4

Der VfL Wolfsburg gewinnt ein Sechs-Punkte-Spiel in Hoffenheim mit 4:1. Nach einem frühen Rückstand drehten die «Wölfe» in der zweiten Halbzeit auf. Sie dürfen sich dank dem Auswärtssieg weiterhin Hoffnungen auf einen Europacup-Platz machen. (ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Nürnberg - Bayern München 1:1 (0:0)

50'000 Zuschauer. - Tore: 48. Pereira 1:0. 75. Gnabry 1:1. - Bemerkung: 91. Leibold (Nürnberg) schiesst Foulpenalty an den Pfosten.

Hoffenheim - Wolfsburg 1:4 (1:1)

27'725 Zuschauer. - Tore: 9. Szalai 1:0. 41. William 1:1. 69. Weghorst 1:2. 85. Arnold 1:3. 89. Weghorst 1:4. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 84.) und Steffen (ab 57.). 15. Kramaric (Hoffenheim) schiesst Foulpenalty an den Pfosten. (sda)

