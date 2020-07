Sport

Fussball

Premier League: ManUnited hält CL-Hoffnung am Leben



Bild: keystone

ManUnited hält CL-Hoffnung am Leben – Tottenham-Remis von Verletzung überschattet

Aston Villa – ManUnited 0:3

Die Formkurve von Manchester United zeigt weiter steil nach oben. Bei Abstiegskandidat Aston Villa geben sich die «Red Devils» keine Blösse und siegen souverän mit 3:0. Dabei hat der Aussenseiter zunächst die besseren Chancen, zweimal gerät die United fast in Rückstand.

Doch das Team von Ole Gunnar Solskjaer schlägt eiskalt zurück. Bruno Fernandes bringt die Gäste in der 27. Minute per Penalty in Führung, Mason Greenwood doppelt noch vor der Pause nach. Für die endgültige Entscheidung sorgt Paul Pogba mit seinem ersten Treffer seit April 2019 nach knapp einer Stunde.

Manchester United bleibt damit seit dem Restart ungeschlagen. Dank dem fünften Sieg im siebten Spiel rückt man wieder näher an die Champions-League-Plätze heran. Leciester City und Chelsea liegen nur einen bzw. zwei Punkte vor den «Red Devils». Sollte Stadtrivale City mit seinem Rekurs gegen seine Europacup-Sperre vor dem CAS abblitzen, dürfte der United die Champions-League-Qualifikation aber ohnehin nur noch schwer zu nehmen sein. Wolverhampton liegt nun sechs Punkte zurück.

Aston Villa - Manchester United 0:3 (0:2)

Tore: 27. Bruno Fernandes (Foulpenalty) 0:1. 45. Greenwood 0:2. 58. Pogba 1:2.

Bournemouth – Tottenham 0:0

Tottenham hat im Rennen um die Teilnahme an der Europa League erneut einen Dämpfer kassiert. Die «Spurs» kommen beim AFC Bournemouth nicht über ein 0:0 hinaus. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho kommt überhaupt nicht auf Touren: Kein einziges Mal schiessen die «Spurs» aufs Tor, Goalgetter Harry Kane hat seinen ersten Ballkontakt erst in der 78. Minute.

Kurz nach der Pause tritt das Sportliche wegen einer schweren Verletzung von Bournemouth-Profi Adam Smith aber komplett in den Hintergrund. In der 55. Minute prallt der Rechtsverteidiger, der den Blick zum Ball hat, mit dem von hinten anschauschenden Ben Davies zusammen und bleibt zunächst regungslos liegen. Sanitäter müssen den 29-jährigen Engländer acht Minuten lang behandeln, ehe sie ihn mit einer Trage abtransportieren. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Bournemouth - Tottenham 0:0

(pre/sda)

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

ManUnited, Liverpool und? Diese Klubs wurden in England schon Meister Betrinken und Beklagen mit Quentin Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter