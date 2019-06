Auslosung der WM-Quali-Gruppen findet nicht in Katar statt – Deutschland nicht in Topf 1

Colorado lässt Andrighetto ziehen +++ Bencic scheitert an der zweiten Russin

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Colorado Avalanche entscheidet sich, fünf Spielern mit auslaufenden Verträgen keine neue Offerte für die kommende Saison zu unterbreiten. Zum Quintett zählt der Schweizer Nationalstürmer Sven Andrighetto. Der 26-jährige Zürcher wird nun per 1. Juli ein uneingeschränkter Free-Agent und darf mit anderen Teams verhandeln.

Andrighetto spielte seit 2017 für Colorado. In den letzten NHL-Playoffs kam er in zwei Serien auf insgesamt fünf Einsätze. In drei Duellen gegen Calgary und in zwei gegen San …