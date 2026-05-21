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Manuel Neuer ist für die Fussball-WM nominiert

FUSSBALL EM 2024 Vorbereitung Testspiel in Moenchengladbach Deutschland - Griechenland 07.06.2024 Torwart Manuel Neuer Deutschland *** FOOTBALL EURO 2024 preparation test match in Moenchengladbach Ger ...
Manuel Neuer wird wieder für Deutschland auflaufen.Bild: www.imago-images.de

Als Nummer Eins: Manuel Neuer steht im deutschen WM-Aufgebot

Was sich in den letzten Wochen herauskristallisiert hat, steht nun fest: Manuel Neuer gibt sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft und fährt an die WM in Nordamerika.
21.05.2026, 13:1221.05.2026, 13:48

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann bestätigte die Rückkehr des Rekordnationaltorhüters bei der Kaderbekanntgabe in Frankfurt. Der 40-jährige Neuer, der nach der Heim-EM 2024 den Rücktritt aus dem Nationalteam gegeben hat, will nochmals ein Grossturnier bestreiten. Der Weltmeister von 2014 steht damit vor seiner fünften WM-Teilnahme.

Über das mögliche Comeback des fünfmaligen Welt-Torhüters des Jahres wurde in den letzten Wochen ausgiebig spekuliert. Der Goalie selbst hatte bis zum Schluss festgehalten, sich auf seine Aufgaben bei Bayern München fokussieren zu wollen und erst danach zu entscheiden. Nach dem Meistertitel streben die Münchner am Samstag im Cupfinal gegen Stuttgart das Double an.

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Oliver Baumann reist als Nummer Zwei nach Nordamerika.Bild: keystone

Das sich anbahnende Comeback von Neuer und die damit verbundene Degradierung von Oliver Baumann sorgten in Deutschland auch für Kritik. Denn Trainer Julian Nagelsmann hatte zunächst auf Fragen zu einem möglichen Comeback genervt reagiert, weil für ihn doch alles klar schien. Baumann wurde der Nummer-eins-Status zugesprochen – nun ist das wieder hinfällig. Neben Neuer und Baumann wurde auch Alexander Nübel als dritter Torhüter aufgeboten.

Zu seinem Neuer-Entscheid sagt Bundestrainer Nagelsmann: «Ich plane Manuel als Nummer eins ein. Die Hauptaufgabe liegt darin, die besten drei Torhüter des Landes zu nominieren. Da haben wir uns entschieden, dass das der Alex, Oli und Manu sind. Deswegen haben wir Manu kontaktiert»

Nagelsmann erklärt, dass er bereits im März mit Neuer im Gespräch war und dass auch Baumann Bescheid wusste. Trotzdem war es nicht einfach für den Torhüter der TSG Hoffenheim. «Für den Olli war die Entscheidung ein Schlag. Am Ende ziehe ich vor Olli den Hut, weil das Thema eine Dynamik angenommen hat und er trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat», sagt Nagelsmann.

Am Turnier trifft Deutschland in der Gruppe E auf die Elfenbeinküste, Ecuador und WM-Debütant Curaçao. (riz/sda)

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