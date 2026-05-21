2019 beendete der Skispringer Robert Kranjec seine Karriere. Bild: www.imago-images.de

Sturz mit 2,5 Promille – Ex-Skiflug-Weltmeister sitzt im Rollstuhl

Robert Kranjec stürzt mit dem Fahrrad und landet im Krankenhaus. Der Skiflug-Weltmeister von 2012 soll nun auf einen Rollstuhl angewiesen sein.

Anna-Lena Janzen / t-online

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Der frühere Skisprungstar Robert Kranjec ist nach seinem schweren Fahrradunfall aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen. Davon berichten slowenische Medien. Auch auf Bildern in den sozialen Medien bei einem Treffen mit Radrennfahrer Luka Mezgec ist Kranjec im Rollstuhl zu sehen.

Die slowenische Sportzeitung «Ekipa» berichtete, er habe bei dem Unfall schwere Verletzungen an der Wirbelsäule erlitten. Eine Operation sei gut verlaufen. Nach dem Eingriff könne er seinen Unterkörper spüren, seine Füsse jedoch nicht bewegen. Die Ärzte seien jedoch optimistisch, dass der 44-Jährige voraussichtlich in der Zukunft wieder laufen könne. Eine solch schwere Verletzung benötige eine längere Genesung und Geduld. Er werde nun zu Hause gepflegt, hiess es in dem Bericht.

Nach einem schweren Unfall kann er seine Beine nicht bewegen. Bild: www.imago-images.de

Kranjec hatte sich bei einem Fahrradsturz in seiner Heimat Slowenien im April schwer verletzt. Nationale Medien berichten unter Berufung auf Polizeiberichte, dass er mit 2,5 Promille Blutalkohol unterwegs gewesen sei.

Nach dem Sturz hätten Ärzte Kranjec zunächst in einem örtlichen Krankenhaus behandelt, hiess es vonseiten des Verbands. Anschliessend habe ihn ein Hubschrauber in eine Klinik in der Hauptstadt Ljubljana gebracht.

In seiner Karriere feierte Kranjec sieben Weltcupsiege – sechs davon im Skifliegen. 2012 wurde er Skiflug-Weltmeister. 2019 beendete er seine aktive Laufbahn. (car/t-online)