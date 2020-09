Sport

Fussball

Bundesliga: BVB taucht in Augsburg – Schalke auch gegen Bremen chancenlos



Bild: www.imago-images.de

BVB taucht überraschend in Augsburg – Schalke auch gegen Bremen chancenlos

Die Herausforderer von Titelverteidiger Bayern München leisteten sich in der 2. Runde der Bundesliga Punktverluste. Am meisten schmerzte dies Borussia Dortmund. Das Team von Lucien Favre verlor in Augsburg 0:2.

Augsburg – Dortmund 2:0

Borussia Dortmund kassiert bei Angstgegner Augsburg eine unerwartete 0:2-Niederlage. Trotz viel Ballbesitz und unzähligen Abschlüssen bringt der BVB nichts Zählbares zustande. Ganz anders Augsburg: Vor der Pause trifft Felix Uduokhai nach einem Standard zum 1:0 für die Augsburger, die ohne den verletzten Ruben Vargas antreten müssen.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn entwischt Daniel Caligiuri der BVB-Defensive. Mit dem zweiten Torschuss erzielt der 32-jähriger Italiener das 2:0 für das Team des Ex-Dortmunders Heiko Herrlich. Vom Team von Lucien Favre kommt in der Folge wenig, praktisch ohne Gegenwehr fügt sich der Meisteranwärter seinem Schicksal.

Trainer Lucien Favre versucht noch korrigierend einzuwirken, doch auch die Einwechslungen von Julian Brandt, Marco Reus und dem hochtalentierten Brasilianer Reinier zeigen keine Wirkung. Anders als im Januar, als Dortmund in Augsburg nach der Pause aus einem 1:3-Rückstand dank drei Toren von Erling Haaland noch einen 5:3-Sieg herausschoss, gehtdie Partie diesmal letztlich sang- und klanglos verloren. Und damit ist – zumindest bis Sonntag – nicht Dortmund, sondern Augsburg der neue Leader in der Bundesliga.

Augsburg - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

6000 Zuschauer.

Tore: 40. Uduokhai 1:0. 54. Caligiuri 2:0.

Bemerkung: Augsburg ohne Vargas (verletzt), Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Schalke – Bremen 1:3

Am Tabellenende steht das kriselnde Schalke, dem eine Woche nach dem 0:8 auswärts gegen Bayern München auch die Heimpremiere misslingt. Gegen Werder Bremen setzt es in der leeren Arena ein 1:3 ab. Damit wartet Schalke auch nach 253 Tagen auf einen Sieg in der Bundesliga. Es war saisonübergreifend das 18. Meisterschaftsspiel ohne Erfolg und die fünfte Niederlage in Serie. Für Werder Bremen, letzte Saison dem Abstieg nur knapp entgangen, schiesst Stürmer Niclas Füllkrug alle drei Tore. Den Schalker Anschlusstreffer erzielt Mark Uth erst in der Nachspielzeit.

Schalke - Werder Bremen 1:3 (0:2)

Keine Zuschauer.

Tore: 22. Füllkrug 0:1. 37. Füllkrug 0:2. 59. Füllkrug (Foulpenalty) 0:3. 93. Uth 1:3.

Bemerkung: 84. Gelb-Rote Karte gegen Kabak (Schalke).

Leverkusen – Leipzig 1:1

Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga-Runde trennen sich Bayer Leverkusen und RB Leipzig 1:1-Unentschieden. Emil Forsberg bringt die Gäste aus Leipzig in der 14. Minute mit einer feinen Einzelleistung 1:0 in Führung, doch Kerem Demirbay besorgt nur wenig später den Ausgleich für Leverkusen. Bayer 04 hat danach etwas mehr vom Spiel, der Siegtreffer will aber nicht mehr fallen.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 1:1 (1:1)

6042 Zuschauer.

Tore: 14. Forsberg 0:1. 20. Demirbay 1:1.

Gladbach – Union Berlin 1:1

Borussia Mönchengladbach tut sich gegen Union Berlin lange schwer, erst zehn Minuten nach Wiederbeginn bricht Marcus Thuram nach einem Eckball den Bann. Der bullige Stürmer setzt sich in der Minute durch und nickt zum überfälligen 1:0 ein. Danach ziehen sich die «Fohlen» aber zu stark zurück und so gleicht das Team von Urs Fischer in der 80. Minute durch Keven Schlotterbeck noch zum 1:1 aus.

Für Gladbach fühlt sich dieses Remis wie eine Niederlage an. Die Mannschaft mit den Schweizer Internationalen Yann Sommer und Nico Elvedi weist nach zwei Spielen nur einen Punkt auf.

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:1 (0:0)

10'383 Zuschauer.

Tore: 56. Thuram 1:0. 80. Schlotterbeck 1:1.

Bemerkung: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Elvedi, ohne Lang (Ersatz), Zakaria (rekonvaleszent) und Embolo (verletzt).

Mainz – Stuttgart 1:4

Aufsteiger VfB Stuttgart feiert in Mainz den ersten Saisonsieg. Zwar geraten die Schwaben durch ein Tor von Robin Quaison früh mit 0:1 in Rückstand, Silas Wamangituka und Daniel Didavi drehen die Partie bis zur 55. Minute aber ohne grossen Aufwand. Danach treffen auch noch Diego Klimowicz und Sasa Kalajdzic für die Gäste. Der Sieg für den VfB geht auch in dieser Höhe in Ordnung, das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo ist taktisch variabler und am Ende auch deutlich effizienter.

Mainz - VfB Stuttgart 1:4 (1:1)

3403 Zuschauer.

Tore: 13. Quaison 1:0. 45. Wamangituka 1:1. 61. Didavi 1:2. 80. Klimowicz 1:3. 87. Kalajdzic 1:4.

Bemerkungen: Mainz ohne Fernandes (in Quarantäne), VfB Stuttgart mit Kobel. 77. Gelb-Rote Karte gegen Niakhaté (Mainz). 91. Gelb-Rote Karte gegen Stenzel (VfB Stuttgart).

Bielefeld – Köln 1:0

Mit Arminia Bielefeld feiert auch der zweite Aufsteiger den ersten Saisonsieg. Gegen den weiterhin punktlosen 1. FC Köln reicht ein später Treffer des Fähringers Joan Simun Edmundsson zum knappen, aber nicht unverdienten Erfolg. Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind die «Arminen», bei denen Cédric Brunner durchspielte, neben Augsburg bislang die Überraschung der noch jungen Saison.

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

5460 Zuschauer.

Tor: 78. Edmundsson 1:0.

Bemerkung: Arminia Bielefeld mit Brunner. (pre/sda)

Die Tabelle:

