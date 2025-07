Video: extern/telebärn/sabethvela

25'000 Fans marschieren durch Bern und knacken EM-Rekord – die besten Bilder und Videos

25'000 Fussball-Fans sind am Freitag zu Fuss ins Berner Stadion Wankdorf gepilgert. Es war der bisher grösste Fanmarsch in der Geschichte der Frauen-Europameisterschaften, wie die Host City Bern mitteilte.

Für die neue Bestmarke sorgten vor allem Fans aus der Schweiz. Hinzu kamen einige hundert Anhängerinnen der spanischen Elf. Die beiden Teams treffen am Abend im EM-Viertelfinal aufeinander.

Die Route führte durch die Altstadt zum Bärengraben und von dort den Aargauerstalden hinauf zum Stadion. Bei blauem Himmel und Temperaturen knapp unter 30 Grad war die Stimmung friedlich und ausgelassen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Die besten Bilder und Videos vom Fanmarsch in Bern

Die Fans besammelten sich auf dem Bundesplatz für den Marsch. Bild: keystone

Dann zogen sie los aus der Altstadt Richtung Wankdorf.

Bild: keystone

Was nie fehlen darf: Ein Fan im Kuh-Kostüm.

Bild: keystone

Auch die spanischen Zeitungen sind am Fan-Marsch dabei …

… und sie zeigen sich beeindruckt

Iman Beney ist in Papp-Form ebenfalls mehrfach am Fan-Marsch dabei.

Bild: keystone

Auch aus der Luft sieht der Marsch beeindruckend aus.

Bild: keystone

Die Fans bedanken sich jetzt schon bei den «Swiss Queens» für die Emotionen.

Bild: keystone

Auch Spaniens Fans marschieren zum Wankdorf – allerdings in deutlich geringerer Zahl.

Bild: keystone

Auf dem ganzen Weg wird getanzt, gefeiert …

… und gesungen.

Überall herrscht ausgelassene Stimmung.

Die rote Welle rollt am Aargauerstalden vorbei.

Bild: IMAGO / justpictures.ch

Frauen-Europameisterschaften gibt es seit 1984. Der bisherige Rekord war vor knapp zwei Wochen ebenfalls im Bern aufgestellt worden. Damals beteiligten sich 14'000 Menschen am Fanmarsch vor Schweiz-Island.

Das Spiel im Wankdorf am Freitagabend ist ausverkauft. Grossen Andrang erwarteten die Veranstalterinnen auch am Public Viewing auf dem Bundesplatz. Unabhängig vom Ausgang des Viertelfinals hat die Stadt Bern eine Freinacht verfügt. Sie will damit den Leistungen des Schweizer Teams Tribut zollen. (abu/sda)