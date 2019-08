Sport

Fussball

DFB-Pokal: Rebic rettet Frankfurt mit Hattrick vor Blamage in Mannheim



DFB-Pokal, 1/32-Finals Eichstatt – Hertha 1:5 (0:3) Halberstadt – Union Berlin 0:6 (0:1) Lübeck – St. Pauli 3:4nP (1:0) Mannheim – Eintracht Frankfurt 3:5 (2:2) Oberneuland – Darmstadt 1:6 (0:3) Rodinghausen – Paderborn 3:4nP (0:2) Saarbrücken – Regensburg 3:2 (0:0) Salmohr – Holstein Kiel 0:6 (0:1) VfL Osnabrück – RB Leipzig 2:3 (1:3) Chemnitzer FC – Hamburg 18:30 Uhr Duisburg – Greuther Fürth 18:30 Uhr Wehen – Köln 18:30 Uhr

Bild: EPA

Rebic rettet Frankfurt mit spätem Hattrick vor Blamage in Mannheim – Berliner souverän

Mannheim – Frankfurt 3:5

Eintracht Frankfurt drohte wie im letzten Jahre im deutschen Cup das Erstrunden-Out. In der letzten Viertelstunde sorgte Ante Rebic mit einem Hattrick für den 5:3-Sieg gegen den Drittligisten Mannheim. Die von Adi Hütter trainierten Frankfurter lagen nach weniger als elf Minuten 0:2 zurück und kassierten nach der zwischenzeitlichen Aufholjagd in der 73. Minute das 2:3. Djibril Sow fehlte dem Bundesligisten verletzungsbedingt und Gelson Fernandes spielte bis in die 75. Minute, bis kurz bevor Rebic seine Show begann.

Osnabrück – RB Leipzig 2:3

Zu einem seiner seltenen Einsätze kam Yvon Mvogo. Der frühere YB-Keeper stand gegen den Zweitligisten Osnabrück anstatt Stammgoalie Peter Gulacsi im Tor von Leipzig und feierte beim Debüt von Trainer Julian Nagelsmann einen 3:2-Erfolg.

Eichstätt – Hertha 1:5

Rödinghausen – Paderborn 3:4 nP

Halberstadt – Union Berlin 0:6

Der mit Union Berlin in die höchste Liga aufgestiegene Zürcher Coach Urs Fischer führte sein Team beim Viertligisten Halberstadt zu einem souveränen 6:0-Erfolg.

(zap/sda)

