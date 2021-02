Sport

Premier League: Arsenal scheitert an seinem Ex-Goalie Emiliano Martinez



Der nächste Rückschlag – Arsenal scheitert an seinem Ex-Goalie Martinez

Aston Villa – Arsenal 1:0

Arsenal erlitt auswärts gegen Aston Villa die zweite Niederlage in Folge innerhalb von vier Tagen in der Premier League und wartet nun seit drei Spielen auf einen Sieg. Beim 0:1 in Birmingham liess Arsenals Ex-Goalie Emiliano Martinez seine früheren Teamkollegen mit Paraden reihenweise verzweifeln. So wehrte der Argentinier auch einen Freistoss von Granit Xhaka bravourös ab.

Die Entscheidung zugunsten von Aston Villa fiel schon in der 2. Minute. Ollie Watkins schloss einen zügigen Angriff mit dem Siegestor ab. Es war der zehnte Saisontreffer für den 25-jährigen Stürmer. Arsenals Keeper Mathew Ryan, der den gesperrten Stammtorhüter Bernd Leno ersetzte, musste dabei schon nach 74 Sekunden im Dress der Londoner den ersten Gegentreffer hinnehmen. Der Australier hatte im Januar von Brighton & Hove Albion zu Arsenal gewechselt.

Aston Villa - Arsenal 1:0 (1:0)

Tor: 2. Watkins 1:0.

Bemerkung: Arsenal mit Xhaka. (pre/sda)

Die Tabelle:

