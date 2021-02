Sport

Premier League: ManUnited vergeigt Sieg gegen Everton in letzter Sekunde



Bild: keystone

ManUnited vergeigt Sieg in letzter Sekunde – Arsenal verzweifelt an seinem Ex-Goalie

ManUnited – Everton 3:3

Manchester United hat im Kampf um den Meistertitel zwei wichtige Punkte abgegeben, indem es im Heimspiel gegen Everton eine 2:0- und 3:2-Führung verspielte. Der 3:3-Ausgleich von Everton fiel im Anschluss an einen Freistoss in der 96. Minute. Damit liegt Manchester United zwei Punkte hinter Stadtrivale Manchester City, der allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen hat.

Am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel zwischen Leader City und Meister Liverpool. Für den Titelverteidiger ist es bei zehn Verlustpunkten Rückstand wohl die letzte Chance, den Anschluss wieder herzustellen.

Manchester United - Everton 3:3 (2:0)

Tore: 24. Cavani 1:0. 45. Fernandes 2:0. 49. Doucoure 2:1. 52. James Rodriguez 2:2. 70. McTominay 3:2. 96. Calvert-Lewin 3:3.

Aston Villa – Arsenal 1:0

Arsenal erlitt auswärts gegen Aston Villa die zweite Niederlage in Folge innerhalb von vier Tagen in der Premier League und wartet nun seit drei Spielen auf einen Sieg. Beim 0:1 in Birmingham liess Arsenals Ex-Goalie Emiliano Martinez seine früheren Teamkollegen mit Paraden reihenweise verzweifeln. So wehrte der Argentinier auch einen Freistoss von Granit Xhaka bravourös ab.

Die Entscheidung zugunsten von Aston Villa fiel schon in der 2. Minute. Ollie Watkins schloss einen zügigen Angriff mit dem Siegestor ab. Es war der zehnte Saisontreffer für den 25-jährigen Stürmer. Arsenals Keeper Mathew Ryan, der den gesperrten Stammtorhüter Bernd Leno ersetzte, musste dabei schon nach 74 Sekunden im Dress der Londoner den ersten Gegentreffer hinnehmen. Der Australier hatte im Januar von Brighton & Hove Albion zu Arsenal gewechselt.

Aston Villa - Arsenal 1:0 (1:0)

Tor: 2. Watkins 1:0.

Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Newcastle – Southampton 3:2

Fabian Schär hat sich beim 3:2-Sieg von Newcastle United gegen Southampton offenbar schwer am Knie verletzt. Der Schweizer Internationale musste in der 79. Minute ausgewechselt werden, als das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war. Sein Trainer Steve Bruce sagte hinterher, die Verletzung sei «schlimm». Details wurden bis anhin allerdings nicht bekannt.

Joseph Willock, Miguel Almiron und Southampton Jan Bednarek, der schon beim 0:9 gegen Manchester United der Unglücksrabe war, mit einem Eigenotr erzielten die Tore für die «Magpies», Treffer von Takumi Minamino und James Ward-Prowse waren für Southampton zu wenig. Newcastle beendete die Partie nach Gelb-Rot für Jeff Hendrick in Unterzahl, dennoch kassierten die «Saints» ihre fünfte Liga-Pleite in Folge.

Newcastle United - Southampton 3:2 (3:1)

Tore: 16. Willock 1:0. 26. Bednarek (Eigentor) 2:0. 30. Minamino 2:1. 45. Almiron 3:1. 48. Ward-Prowse 3:2.

Bemerkungen: Newcastle United mit Schär. 50. Gelb-Rote Karte gegen Hendrick (Newcastle United). (pre/sda)

Die Tabelle:

