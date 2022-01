Torschütze Marcus Rashford und Diogo Dalot feiern den späten Lucky Punch der «Red Devils». Bild: keystone

ManUnited schlägt West Ham in letzter Sekunde +++ Newcastle feiert zweitem Saisonsieg

Manchester United – West Ham 1:0

Manchester United hat sich mit einem Heimsieg an West Ham United vorbeigeschoben und belegt so zumindest vorübergehend einen Champions-League-Platz. Dabei taten sich die «Red Devils» lange schwer, ehe sie in wortwörtlich letzter Sekunde doch noch jubeln konnten. Edeljoker Marcus Rashford versenkte eine Hereingabe von Edinson Cavani mit der letzten Aktion der Partie und sorgte so für grossen Jubel im Old Trafford.

Manchester United - West Ham United 1:0 (0:0)

Tor: 93. Rashford 1:0.

Marcus Rashford trifft zum umjubelten 1:0 für ManUnited. Video: streamja

Leeds – Newcastle 0:1

Ein äusserst wichtiger Sieg ist auch Newcastle United geglückt. Die neureichen «Magpies» setzten sich bei Leeds mit 1:0 durch und feierten im 21. Saisonspiel somit ihren zweiten Vollerfolg. Den einzigen Treffer des Nachmittags erzielte Mittelfeldspieler Jonjo Shelvey mit einem direkt versenkten Freistoss. Damit beträgt der Rückstand auf den rettenden 17. Platz bei einem Spiel weniger nur noch einen Punkt.

Leeds United - Newcastle United 0:1 (0:0)

Tor: 75. Shelvey 0:1.

Bemerkung: Newcastle United mit Schär.

Video: streamja

(dab/sda)