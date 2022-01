Gegen Southampton leistete sich Manchester City einen seltenen Fehltritt. Bild: keystone

ManCity lässt überraschend Punkte liegen +++ Dzeko rettet Inter gegen Venezia den Sieg

Premier League

Southampton – Manchester City 1:1

Nach zwölf Siegen in Serie hat Manchester City in der 23. Runde der englischen Premier League wieder einmal Punkte liegenlassen. Bei Southampton kam das Team von Pep Guardiola am Samstag nicht über ein 1:1 hinaus.

Kyle Walker-Peters brachte das Heimteam bereits nach sieben Minuten in Führung, und die Mannschaft des österreichischen Trainers Ralph Hasenhüttl hatte sogar Möglichkeiten für weitere Tore. Stürmer Armando Broja wurde aber mehrmals aus dem Abseits zurückgepfiffen.

Kyle Walker-Peters bringt Southampton in Führung. Video: streamja

Mit zunehmender Spieldauer schnürte der Meister Southampton ein, und Aymeric Laporte sorgte mit seinem Kopfball nach 65 Minuten für den verdienten Ausgleich nach einem Freistoss von Kevin De Bruyne. Für mehr sollte es den Citizens aber nicht mehr reichen, womit ihre eindrückliche Siegesserie ein Ende nimmt.

Aymeric Laporte gleicht für ManCity aus. Video: streamja

Damit hat das zweitplatzierte Liverpool am Sonntag mit einem Sieg im Auswärtsspiel gegen Crystal Palace die Chance, nach Verlustpunkten bis auf sechs Zähler an den Titelverteidiger heranzukommen.

Southampton - Manchester City 1:1 (1:0)

Tore: 7. Walker-Peters 1:0. 65. Laporte 1:1.

Manchester United – West Ham 1:0

Manchester United hat sich mit einem Heimsieg an West Ham United vorbeigeschoben und belegt so zumindest vorübergehend einen Champions-League-Platz. Dabei taten sich die «Red Devils» lange schwer, ehe sie in wortwörtlich letzter Sekunde doch noch jubeln konnten. Edeljoker Marcus Rashford versenkte eine Hereingabe von Edinson Cavani mit der letzten Aktion der Partie und sorgte so für grossen Jubel im Old Trafford.

Manchester United - West Ham United 1:0 (0:0)

Tor: 93. Rashford 1:0.

Marcus Rashford trifft zum umjubelten 1:0 für ManUnited. Video: streamja

Leeds – Newcastle 0:1

Ein äusserst wichtiger Sieg ist auch Newcastle United geglückt. Die neureichen «Magpies» setzten sich bei Leeds mit 1:0 durch und feierten im 21. Saisonspiel somit ihren zweiten Vollerfolg. Den einzigen Treffer des Nachmittags erzielte Mittelfeldspieler Jonjo Shelvey mit einem direkt versenkten Freistoss. Damit beträgt der Rückstand auf den rettenden 17. Platz bei einem Spiel weniger nur noch einen Punkt.

Leeds United - Newcastle United 0:1 (0:0)

Tor: 75. Shelvey 0:1.

Bemerkung: Newcastle United mit Schär.

Video: streamja

Serie A

Inter – Venezia 2:1

Inter Mailand hat in der 23. Runde der Serie A in letzter Sekunde das zweite Remis in Folge verhindert. Edin Dzeko traf für den Meister zuhause gegen Venezia mit Anbruch der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1.

Nachdem Nicolo Barella in der 40. Minute die Führung der Venezier durch Thomas Henry ausgeglichen hatte, rannten die Nerazzuri an, hatten 70 Prozent Ballbesitz, und das Schussverhältnis sprach mit 24:3 deutlich für Inter.

Dank Dzekos spätem Effort bleibt die Mannschaft von Simone Inzaghi fünf Punkte vor Verfolger und Stadtrivale Milan, der am Sonntag gegen Juventus Turin antreten muss.

Inter Mailand - Venezia 2:1 (1:1)

Tore: 19. Henry 0:1. 40. Barella 1:1. 90. Dzeko 2:1.

Die Highlights des Spiels im Video. Video: YouTube/Serie A

(dab/sda)