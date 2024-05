Murat Yakin und sein EM-Kader. Bild: keystone

38 Spieler im vorläufigen Kader – mit ihnen will Murat Yakin zur EM

So sieht das vorläufige Nati-Kader aus

Das ist das vorläufige Kader der Schweiz: Tor: Marvin Keller (Winterthur), Gregor Kobel (Dortmund), Pascal Loretz (Luzern), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter Mailand).



Verteidigung: Manuel Akanji (Manchester City), Aurèle Amenda (YB), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Ulisses Garcia (Marseille), Albian Hajdari (Lugano), Kevin Mbabu (Augsburg), Bryan Okoh (Salzburg), Becir Omeragic (Montpellier), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg).



Mittelfeld: Michel Aebischer (Bologna), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Luzern), Dan Ndoye (Bologna), Fabian Rieder (Rennes), Xherdan Shaqiri (Chicago), Vincent Sierro (Toulouse), Filip Ugrinic (YB), Granit Xhaka (Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco), Steven Zuber (AEK Athen).



Sturm: Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorez), Breel Embolo (Monaco), Joël Monteiro (YB), Noah Okafor (Milan), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Andi Zeqiri (Genk).



Anfangs abwesend im Pre-Camp: Aebischer, Akanji, Bislimi, Embolo, Freuler, Hajdari, Kobel, Ndoye, Okafor, Rodriguez, Schär, Shaqiri, Sommer, Steffen, Xhaka, Zakaria. Evtl. Mvogo, Widmer, Zeqiri



Weshalb beruft Yakin 38 Spieler?

Auch aufgrund diverser Absenzen zu Beginn der ersten Vorbereitungswoche (ab 27. Mai in St. Gallen) hat Nationaltrainer Murat Yakin deutlich mehr als die letztlich maximal erlaubten 26 EM-Spieler in seinem ersten Aufgebot nominiert. So erhalten diverse Perspektivspieler wie Aurèle Amenda (YB), Bryan Okoh (Salzburg) oder Kwadwo Duah (Ludogorez Rasgrad) die Chance, sich zu präsentieren, ehe am 31. Mai oder bis spätestens am 3. Juni die letzten Spieler aus ihren Klubs zum Nationalteam stossen.

Ist Embolo rechtzeitig fit?

Breel Embolo hat sich am letzten Wochenende am Oberschenkel verletzt. Die grosse Frage: Wie schlimm sind die muskulären Probleme? Yakin sagt: «Ich hoffe, dass Embolo in zwei Wochen wieder fit ist.» Darum behält der Nati-Trainer die Hoffnung, dass Embolo an der EM einsatzfähig ist.

Auf wen setzt Yakin im Sturm?

Haris Seferovic dagegen ist nicht dabei. Yakin hat ihm telefonisch mitgeteilt, dass es nicht für die EM reicht. Seferovic sei zuletzt bei Al-Wasl in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht mehr Stammspieler gewesen. Eine weitere Enttäuschung setzt es auch für Cedric Itten ab. Der YB-Stürmer, gestern gegen St.Gallen noch zweifacher Torschütze, muss an einem grossen Turnier erneut zuschauen.

YB-Stürmer Joël Monteiro erhält die Chance, sich für die EM aufzudrängen. Bild: keystone

Ein anderer YB-Stürmer ist dagegen dabei – Joël Monteiro. Der 24-Jährige wurde gestern im Wallis eingebürgert. Und ist damit für die Nationalmannschaft spielberechtigt. Es sieht zudem gut aus, dass sich Monteiro rechtzeitig von seiner kleinen Verletzung erholt bis zur EM-Vorbereitung. Ebenfalls eine Chance erhält Kwadwo Duah von Ludogorets Rasgrad. Yakin sagt: «Er ist sehr gut drauf, seine Statistiken sind gut. Jetzt schauen wir, was er daraus macht.» Daneben kann sich der Nati-Trainer auch Dan Ndoye oder Noah Okafor im Sturm vorstellen.

Der Sturm ist das Problem – unsere Analyse: Analyse Die Nati hat eine klare Problemzone – so sind die Schweizer 31 Tage vor EM-Start in Form

Wann rückt Xherdan Shaqiri ein?

Der Regisseur von Chicago Fire wird am 3. Juni ins Nati-Camp einrücken. Er bestreitet am 1. Juni mit seinem Verein noch ein letztes Spiel und wird danach in die Schweiz fliegen.

Für Xherdan Shaqiri stehen vor der EM noch fünf MLS-Spiele auf dem Programm. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Fabian Schär und Noah Okafor müssen mit ihren Vereinen noch eine kleine Weltreise absolvieren. Sie absolvieren zu Promo-Zwecken noch ein Testspiel in Australien und stehen der Nati erst ab 3. Juni zur Verfügung. Ab diesem Montag, 3. Juni, müssen alle Spieler den Nationalmannschaften spätestens zur Verfügung stehen.

Wann folgt das definitive Schweizer Kader?

Während der Vorbereitungsphase in der Schweiz sind zwei Kaderschnitte angedacht; ein erster schon vor dem Länderspiel vom 4. Juni in Luzern gegen Estland, ein zweiter danach. Der finale Test vier Tage später in St. Gallen gegen Österreich gilt als EM-Hauptprobe.

Das endgültige aus maximal 26 Spielern bestehende Kader muss Nati-Trainer Murat Yakin bis am 7. Juni benennen. Einige Verbände versuchen bei der UEFA noch zu erwirken, dass die Frist bis am 10. Juni verlängert wird, damit bei Verletzungen in den letzten Testspielen noch reagiert werden kann.

Yakin möchte mit 21 Feldspielern und 3 Torhütern nach Deutschland fahren. Die letzten beiden Plätze lässt er offen für Breel Embolo und Denis Zakaria, in der Hoffnung dass sie sich von ihren Verletzungen erholen.

Sind genügend Aussenverteidiger dabei?

An der WM 2022 in Katar verzichtete Murat Yakin auf den Aussenverteidiger-Positionen auf Ersatzleute. Das ist diesmal anders. Sowohl links (Rodriguez, Garcia, Ndoye), wie auch rechts (Widmer, Mbabu, Stergiou) sind mehrere Spieler aufgeboten. Es ist davon auszugehen, dass Yakin in Deutschland anders vorgeht als in Katar.

Leonidas Stergiou fährt voraussichtlich an die EM. Bild: keystone

Ist Yakin abgelenkt wegen eines Gerichtsfalls?

In dieser Woche tauchte der Name des Nati-Trainers am Strafgericht Basel auf. Er soll einem angeklagten Hells Angel Uhren übergeben haben, damit er diese verkauft. Nun fordert Yakin Geld und Uhren zurück. Der Nati-Trainer sagt dazu: «Das ganze ist vor vier Jahren passiert und beschäftigt mich nicht. Lasst uns über Fussball sprechen.»

Wie ist das Nati-Programm bis zur EM?

Ab 27. Mai: Vorbereitungs-Camp in St.Gallen

4. Juni: Schweiz – Estland in Luzern

8. Juni: Schweiz – Österreich in St.Gallen

10. Juni: Fahrt nach Stuttgart ins Base-Camp

Wann spielt die Nati an der EM?

Sa 15.6.: Schweiz – Ungarn 15:00 in Köln

Mi 19.6.: Schweiz –Schottland 21:00 in Köln

So 23.6.: Schweiz – Deutschland 21:00 in Frankfurt

(abu/sda/aargauerzeitung.ch)

Schicke uns deinen Input Damit ist die Fragerunde beendet Wie siehst du Vincent Sierro? «Für mich ist er ein Musterbeispiel, wie sich ein neuer Spieler präsentieren soll. Er war sofort integriert, als hätte er schon eh und je mit der Mannschaft gespielt. Er wird fix im Team sein.» Edimilson und Lotomba fehlen, warum? «Ich bin mit den Leistungen der beiden nicht zufrieden, deshalb sind sie nicht dabei.» Steven Zuber ist zurück – was schätzt du an ihm? «Leider hat er nicht gespielt, als ich in Athen war. Wir kennen ihn, er weiss, wie ein Turnier funktioniert. Die Mannschaft kennt ihn gut. Er hat das Aufgebot verdient. Ich habe ihm auch erklärt, dass er sich zeigen muss.» Wie siehst du die Rolle von Akanji? «Es ist schön anzusehen, dass Manuel bei Manchester City so viele verschiedene Positionen spielen kann. Akanji ist unser Abwehrchef, er wird im Zentrum spielen, wo er viel Verantwortung tragen kann und muss. Wir hoffen, dass er nach all den Spielen mit grossem Selbstvertrauen einrückt.» Warum spielst du mit Dreierkette? «Wenn ich jetzt über Flexibilität spreche, wird mir das um die Ohren gehauen. Die Spieler sind es sich gewohnt, dass sie in einem Spiel verschiedene Positionen spielen. Wir starten mit einer Dreierkette, aber es muss nicht sein, dass dies das ganze Spiel über so sein wird. Ich bin froh, dass wir Spieler haben, die so flexibel sind.» Warum ist Miro Muheim nicht dabei? «Das System lässt es zu, dass wir nicht unbedingt klassische Aussenverteidiger nominieren müssen, wir können auch Flügelspieler dort aufstellen. Muheim spielt in der 2. Bundesliga. Wir haben Spieler bevorzugt, die auf höchstem Niveau spielen wie Ruben Vargas oder Dan Ndoye. » Hast du keine Angst, dass der Hells-Angel-Prozess für Unruhe sorgt? «Breel Embolo steht in der Anklageschrift, aber auf ihn wird es keine Auswirkungen haben. Wenn Unruhe kommt, wird das nicht an uns, sondern an euch liegen.» Kommt das definitive Aufgebot erst am 7. Juni? «Ich denke, vor dem letzten Test gegen Österreich wird das definitive Team stehen.» 11:32 Uhr: von Ratchet Katastrophe wie die kritischen Fragen der Welschen in der Übersetzung verwässert werden Wie hast du den Gerichtsfall wahrgenommen? «Das ist ein laufender Prozess mit einem Vorfall vor vier Jahren. Das ist für mich hier kein Thema.» Ist das erste Testspiel zur Sichtung und das zweite eines für die EM-Mannschaft? «Das kommt darauf an, wie die Jungs in die Nati einrücken. So wie ich die Spieler kenne, wollen die Stammspieler so oft wie möglich spielen. Aber wir werden Tag für Tag anschauen. Klar möchten wir gegen Estland auch einige Spieler ausprobieren, aber den Vorrang haben die bewährten Spieler.» Wen von den Stürmern siehst du als Lösung in der Sturmspitze? «Wir haben einige Spieler für diese Rolle. Am Schluss ist es unser Ziel, die formstärksten Spieler auf den Platz zu bringen. Dan Ndoye spielt im Moment sehr gut. Noah Okafor spielt immer wieder und bringt Schnelligkeit mit. Steven Zuber spielt jetzt mehr im Zentrum. Bei Kwadwo Duah und Joel Monteiro sind wir gespannt, wie sie sich präsentieren. Vielleicht ergibt sich da etwas.» Wie hast du mit den Spielern kommuniziert? «Das Feedback war bei den jungen und neuen Spielern sehr positiv. Da wurde klar kommuniziert, dass wir sie mal einladen, beobachten und sie mal kennenlernen. Das wurde so ehrlich gesagt.» 11:22 Uhr: von Ratchet Warum wird eigentlich Lotomba immer ignoriert? Warum ist Cedric Itten nicht dabei? «Die Spieler, die im Ausland spielen, haben es verdient, mit ihnen weiter zu arbeiten. Das Nicht-Aufgebot hat nichts mit Cedric zu tun, es hat einfach andere Spieler, die vor ihm sind im Moment.» Wie sieht die Situation im Sturm aus? «Man muss ein wenig unterscheiden: In der Gruppenphase haben wir offensiv sehr dominant gespielt. In den letzten Tests haben wir gegen defensiv starke Mannschaften gespielt. Wir haben junge und gute Stürmer, aber die müssen noch Erfahrungen sammeln. Wir hoffen, dass wir dort die richtige Entscheidung treffen und lassen uns überraschen.» Warum gehen 24 und nicht das Maximum von 26 Spielern an die EM? «24 Spieler ist eine grosse Zahl. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass an einer Endrunde nur 17 bis 18 Spielern zum Einsatz kommen. Mit 21 Feldspielern sind wir gut aufgestellt. Je nachdem, wie die Situation von Zakaria und Embolo aussieht, können wir noch reagieren.» Von diesen 38 Namen, von wie vielen bist du sicher, dass sie an die EM fahren? «Das ist noch weit weg. Wir haben einige Spiele vor uns, die wir noch beobachten. Beispiel: Xherdan Shaqiri hat noch fünf MLS-Spiele vor sich. Wir haben eine Vorstellung, aber das ist noch nicht definitiv. Wir werden uns die Spiele und Trainings genau anschauen. Fix sind die drei Torhüter, dazu haben wir ein Gerüst von 17 Feldspielern.» Wie ist die Situation bei Joel Monteiro? «Wir sind in Kontakt mit der medizinischen Abteiliung. Er sollte für das Pre-Camp bereit zu sein. Seine Statistik, seine Dynamik und Schnelligkeit sprechen für ihn. Der Akt der Einbürgerung ist abgeschlossen. Es fehlt nur noch die Vereidigung, aber die ist nicht zwingend notwendig. Monteiro ist seit gestern offiziell Schweizer Bürger und für die Nati spielberechtigt.» Was ist mit Haris Seferovic? «Wir haben telefoniert. Ich habe ihm ehrlich mitgeteilt, dass es Spieler gibt, die in anderen, besseren Ligen spielen. Er hat sich mit seinem Wechsel in die Emirate persönlich einen Gefallen getan, aber nicht für unsere Situation. Irgendwann muss man auch ehrlich sein und sagen, dass es für eine Selektion nicht mehr genügt. Wir sind glücklich mit den Spielern, die wir aufgeboten haben. Es war absehbar, dass Haris nicht dabei sein wird.» Was ist mit Eray Cömert? «Ich habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, dass ich mit seiner Leistung gegen Irland nicht zufrieden war. Wir haben uns überlegt, wie wir auf der Innenverteidigung rotieren können. Dort haben wir fünf Spieler für drei Positionen. Da hat es für Eray Cömert nicht gereicht. Er hat das gefasst aufgenommen.» Werden zusätzliche Feldspieler nachnominiert, die jetzt nicht auf der Liste sind? «Nein, nur allenfalls Torhüter.» Wie ist die Situation bei den Stürmern? «Breel Embolo hat muskuläre Probleme, die eventuell noch zwei Wochen dauern. Deshalb sind wir optimistisch, dass er dabei sein kann. Wir haben Vorstellungen, wie unsere Spieler agieren sollen.» Damit ist die Fragerunde eröffnet Die Journalisten adressieren Yakin. Sind später dazustossenden Spieler Fix dabei? «Das muss nichts heissen. Wir haben den Kern, auf den wir zählen. Daneben gibt es vielleicht Spieler, die uns noch überraschen können und die Chance packen.» Die Torhüter-Situation: Yann Sommer, Gregor Kobel und Yvon Mvogo werden später zum Kader stossen. In der ersten Woche übernehmen Marvin Keller und Pascal Loretz diesen Job und reisen danach nach Hause. Die Nati will mit drei Torhütern an die EM reisen, Jonas Omlin steht allerdings nicht zur Verfügung für die Picket-Liste. Der finale Cut findet am 7. Juni statt Murat Yakin: «Wir werden versuchen, mit 21 Feldspielern und 3 Torhütern nach Deutschland zu reisen. Aber wir haben einige Fragezeichen bei Breel Embolo und Denis Zakaria. Wir sind optimistisch, dass sie dabei sein können, aber das lassen wir im Moment noch offen.» Das Aufgebot ist da – aber es ist kompliziert

Anfangs abwesend im Pre-Camp / Absents au début du pré-camp / Assenti all'inizio del Pre-Camp: Aebischer, Akanji, Bislimi, Embolo, Freuler, Hajdari, Kobel, Ndoye, Okafor, Rodriguez, Schär, Shaqiri, Sommer, Steffen, Xhaka, Zakaria. Evtl. Mvogo, Widmer, Zeqiri — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 17, 2024 Im Aufgebot gibt es nämlich zwei Gruppen: Einige Spieler sind in der Vorbereitung nicht von Anfang an dabei. Damit in den ersten Tagen trotzdem genügend Spieler mit dabei sind, werden auch diverse U21-Spieler aufgeboten. Mediensprecher Adrian Arnold:

📹 POV: you're a lifelong Swiss Nati fan, from the first shirt to EURO 24. This is our team for the @EURO2024 Pre-Camp 🇨🇭#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #lanaticunvus pic.twitter.com/zLfRnUzTyw — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 17, 2024 «Die Nachfrage nach Tickets ist riesig. Für Deutschland – Schweiz gab es 1,2 Millionen Ticketanfragen. Das Zeigt, wie gross das Interesse an diesem Turnier und an den beiden Mannschaften ist.» Die Stimmungslage von Yakin «Die Vorfreude ist riesig. Wir haben hart und fokussiert dafür gearbeitet und freuen uns jetzt, euch heute die Liste der Spieler zu zeigen.» Murat Yakin ist da, es geht los Wen bietet Murat Yakin für die EM-Vorbereitung auf? Um 11 Uhr beginnt die Pressekonferenz. Die Nati hat eine Problemzone – unsere Einschätzung Analyse Die Nati hat eine klare Problemzone – so sind die Schweizer 31 Tage vor EM-Start in Form Was ist mit Breel Embolo? Angreifer Breel Embolo hat bei Monaco erst kürzlich sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert, doch bei einem der wenigen Einsätze zog der Basler sich bereits wieder einen Muskelfaserriss zu. Ob Embolo zum EM-Start bereits wieder fit ist, und wie dann sein Formstand aussehen würde, ist unklar. Muskelfaserriss – vier Wochen vor der EM bangt die Schweizer Nati um Stürmer Embolo Fahren alle heute aufgebotenen Spieler an die EM? Nein. Murat Yakin kann für das Turnier in Deutschland 26 Spieler aufbieten. Im heutigen Aufgebot dürften wegen einiger Verletzungen und Unsicherheiten allerdings einige zusätzliche Spieler figurieren. Sie werden die Chance erhalten, sich zu präsentieren um allenfalls einzuspringen, falls sich gewisse Stammkräfte nicht rechtzeitig erholen. Neben Leonidas Stergiou sollen das gemäss «Blick»-Informationen auch die U21-Akteure Becir Omeragic, Fabian Rieder, Ardon Jashari und das Goalie-Duo Pascal Loretz/Marvin Keller sein. Murat Yakin gibt EM-Kader bekannt Murat Yakin gibt am Freitagmorgen das Schweizer EM-Kader bekannt. Ab 11.00 Uhr tritt der Nationaltrainer im olympischen Museum in Lausanne vor die Medien, um seine Wahl zu verkünden.



Das offizielle Aufgebot müssen die EM-Teilnehmer erst am 7. Juni der UEFA übermitteln. Das erste Trainingscamp der Schweizer Nationalmannschaft im Vorfeld des Turniers in Deutschland beginnt am 27. Mai in St. Gallen. Das erste Vorrundenspiel bestreiten Granit Xhaka und Co. am 15. Juni in Köln gegen Ungarn. (abu/sda) Bild: fxp-fr-sda-rtp