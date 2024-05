Breel Embolos EM-Teilnahme steht auf der Kippe. Bild: keystone

Muskelfaserriss – vier Wochen vor der EM bangt die Schweizer Nati um Stürmer Embolo

Mehr «Sport»

Am vergangenen Wochenende musste der Schweizer Nati-Spieler Breel Embolo im zweitletzten Ligue-1-Match der AS Monaco in dieser Saison in Montpellier kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden. Der Grund? Den 27-Jährigen plagten Schmerzen am Oberschenkel.

Nun folgt die Hiobsbotschaft für das Schweizer Nationalteam: Embolo soll sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen haben. Dies vermeldet «blue Sport» mit Verweis auf eigene Quellen. Damit müsste der Nationalstürmer rund drei bis vier Wochen pausieren und würde die Vorbereitung auf die EM in Deutschland weitgehend verpassen.

Der 27-Jährige wurde am vergangenen Sonntag im Spiel seiner AS Monaco gegen Montpellier kurz vor der Halbzeitpause mit Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt. Es war erst sein fünfter Einsatz in der laufenden Saison, die er aufgrund eines Kreuzbandrisses fast komplett verpasst hatte. Am Freitag gibt Nationaltrainer Murat Yakin das vorläufige EM-Kader bekannt.

(kat/sda)