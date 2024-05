Nur ein Fussballer auf der Welt ist für sein Team noch wichtiger als Granit Xhaka

Der Dirigent: Granit Xhaka ist in Leverkusen der verlängerte Arm von Trainer Xabi Alonso.

Der Dirigent: Granit Xhaka ist in Leverkusen der verlängerte Arm von Trainer Xabi Alonso. Bild: www.imago-images.de

Welcher Feldspieler hat mit seiner Leistung den grössten Einfluss? Das hat das in Neuenburg ansässige International Centre for Sports Studies (CIES) ermittelt – und dabei mit wissenschaftlichen Methoden bestätigt, wie wichtig Granit Xhaka für den Meistertitel von Bayer Leverkusen war.

Das CIES hat die Leistungen von Fussballern aus 54 Ligen weltweit analysiert und daraus einen «Impact Score» berechnet. Die ersten sieben Plätze der einflussreichsten Spieler werden durchs Band von zentralen Mittelfeldspielern belegt – keine grosse Überraschung, die Position gilt nicht umsonst als Schaltzentrale.

Den höchsten Impact Score erreicht mit 98,5 der Spanier Rodri von Manchester City. Gleich hinter ihm folgen mit Granit Xhaka (2., 92,3) und Florian Wirtz (4., 89,2) zwei prägende Figuren beim ersten Meistertitel in der Geschichte von Bayer Leverkusen. In die Wertung flossen Daten zu Zweikämpfe, zur Ballverteilung oder zu Abschlüssen ein.