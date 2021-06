Quizzticle

Kannst du alle 44 Schweizer Silberhelden von 2013 und 2018 aufzählen?

Heute startet die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft im lettischen Riga. Das Ziel ist eine Medaille, wie in den Jahren 2013 und 2018. Doch wie gut sind dir die Silberhelden von damals in Erinnerung geblieben? Beweise es in unserem Quizzticle.