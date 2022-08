Union Berlin lässt Schalke keine Chance. Bild: keystone

Union demontiert Schalke – Dortmund schlägt Hertha – Befreiungsschlag für Leverkusen

Hertha – Dortmund 0:1

Dortmund liess auf das traumatische 2:3 gegen Bremen einen mühevollen 1:0-Erfolg bei Hertha Berlin folgen. Neuzugang Anthony Modeste traf in der 32. Minute mit einem starken Kopfball. Mindestens gleich grossen Anteil am Sieg wie der französische Torschütze hatte Gregor Kobel. Der Schweizer Keeper parierte mehrmals grandios.

Modeste bringt den BVB in Führung. Video: streamja

Hertha Berlin - Dortmund 0:1 (0:1)

62'342 Zuschauer.

Tor: 32. Modeste 0:1.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel, ohne Akanji (nicht im Aufgebot).

Leipzig – Wolfsburg 2:0

RB Leipzig kam zuhause gegen Wolfsburg zu einem ungefährdeten 2:0-Sieg. Beide Tore erzielte Christopher Nkunku. Das erste nach wenigen Minuten vom Elfmeterpunkt, das zweite kurz vor dem Schlusspfiff.

Nkunku bringt Leipzig früh in Führung. Video: streamja

Noch einmal Nkunku – 2:0 Leipzig. Video: streamja

Leipzig - Wolfsburg 2:0 (1:0)

41'243 Zuschauer.

Tore: 5. Nkunku (Handspenalty) 1:0. 90. Nkunku 2:0.

Bemerkungen: Wolfsburg ohne Steffen (nicht im Aufgebot).

Mainz – Leverkusen 0:3

Gerardo Seoane, der zweite Schweizer Coach in der Bundesliga, kam mit Bayer Leverkusen zum ersten Erfolgserlebnis der Saison nach vier Niederlagen in Meisterschaft und Cup. Beim 3:0 in Mainz profitierte der Champions-League-Teilnehmer von den Fehlern der Gastgeber.

Die Führung von Leverkusen ist ein Eigentor von Burkardt. Video: streamja

Frimpong erhöht auf 2:0. Video: streamja

Der Niederländer Jeremie Frimpong schoss das 2:0 und 3:0 noch in der ersten Halbzeit. Nach der Pause verteidigten die Leverkusener den Vorsprung auch auf Kosten von zwei Platzverweisen.

Mit einem Doppelpack erhöht Frimpong auf 3:0. Video: streamja

Mainz - Leverkusen 0:3 (0:3)

28'500 Zuschauer.

Tore: 29. Burkardt (Eigentor) 0:1. 39. Frimpong 0:2. 41. Frimpong 0:3.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer. 77. Gelb-Rote Karte gegen Hincapie (Leverkusen). 94. Gelb-Rote Karte gegen Bakker (Leverkusen).

Schalke – Union 1:6

Urs Fischer gelingt mit Union Berlin ein fast perfekter Start in die dritte gemeinsame Bundesliga-Saison. Nach dem beeindruckenden 6:1-Auswärtssieg gegen Aufsteiger Schalke 04 steht der Klub nach vier Runden mit zehn Punkten da.

Thorsby bringt Union in Führung. Video: streamja

Bulter gleicht vom Punkt aus. Video: streamja

Mit den Toren kurz vor und kurz nach der Pause zum 4:1 sorgte Union Berlin für die Vorentscheidung gegen die eigentlich stark aufspielenden Schalker um den Schweizer Cedric Brunner. Sheraldo Becker und Sven Michel, der in der Schlussphase mit einem Doppelschlag noch auf 6:1 erhöhte, trafen je zweimal für die bemerkenswert effizienten Berliner. Am kommenden Samstag folgt für Fischers Truppe die grosse Bewährungsprobe im Spitzenspiel gegen Bayern München.

Becker erhöht auf 2:1 für Berlin. Video: streamja

Haberer macht noch vor der Pause das 3:1. Video: streamja

Becker erhöht direkt nach der Pause auf 4:1. Video: streamja

Sven Michel macht das 5:1. Video: streamja

Doppelschlag von Michel zum 6:1-Endstand. Video: streamja

Schalke - Union Berlin 1:6 (1:3)

62'271 Zuschauer.

Tore: 6. Thorsby 0:1. 31. Bülter (Handspenalty) 1:1. 36. Becker 1:2. 45. Haberer 1:3. 46. Becker 1:4. 87. Michel 1:5. 90. Michel 1:6.

Bemerkungen: Schalke mit Brunner.

Hoffenheim – Augsburg 1:0

Der Zürcher Meistertrainer André Breitenreiter benötigte bei Hoffenheim nicht lange, um das Erfolgsrezept vom Zürichsee nach Sinsheim zu bringen. Gegen Augsburg gab es den dritten Sieg in Folge. Der 1:0-Siegtreffer von Dennis Geiger mit vorangegangener herrlicher Kombination erinnerte an das, was der FCZ letzte Saison zeigen konnte.

Geiger bringt Hoffenheim in Führung. Video: streamja

Hoffenheim - Augsburg 1:0 (1:0)

17'206 Zuschauer.

Tor: 39. Geiger 1:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 56.). (abu/sda)