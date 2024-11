Erling Haaland und Manchester City verlieren schon wieder. Bild: keystone

Die Krise von City wird immer grösser ++ Siege für Arsenal und Chelsea

Premier League

Manchester City – Tottenham

Weder die Länderspiel-Pause noch die Vertragsverlängerung von Trainer Pep Guardiola haben Manchester City wieder auf Kurs gebracht. Der englische Meister kassiert mit Manuel Akanji ein 0:4 gegen Tottenham.

Das Debakel im eigenen Stadion war die fünfte Niederlage in Folge für Guardiolas Mannschaft, die dritte in der Premier League. Liverpool kann am Sonntag in Southampton mit einem Sieg den Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht Punkte ausbauen.

James Maddison stürzte Manchester City an seinem 28. Geburtstag mit zwei Toren in den ersten 20 Minuten früh ins Verderben. Unter strömendem Regen machten Pedro Porro und Brennan Johnson den Kantersieg von Tottenham perfekt. Die Londoner überraschten City und seine Verteidigung um Manuel Akanji immer wieder mit Kontern.

Manchester City - Tottenham 0:4 (0:2).

Tore: 13. Maddison 0:1. 20. Maddison 0:2. 53. Porro 0:3. 93. Johnson 0:4.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. (sda)

Leicester – Chelsea 1:2

Der FC Chelsea gewinnt mit 2:1 gegen Leicester City. In der 15. Minute erzielte Nicolas Jackson den ersten Treffer für Chelsea. Bis zum nächsten Tor verging eine Stunde. Zu Beginn der Schlussvirtelstunde markierte Enzo Fernández den zweiten Treffer für die Mannschaft aus London.

Dank eines Elfmeters konnte Leicester tief in der Nachspielzeit durch Jordan Ayew den Anschlusstreffer erzielen. Für mehr reichte es dem Aufsteiger allerdings nicht mehr. Durch die Niederlage rutscht Leicester auf den 17. Rang ab.

Nicolas Jackson (links) jubelt über seinen Treffer. Bild: keystone

Chelsea steht nun auf dem dritten Rang der Premier League. Seit inzwischen vier Ligaspielen haben die «Blues» nicht mehr verloren. Die letzte Niederlage datiert vom 20. Oktober, damals gab es eine 1:2-Niederlage gegen Liverpool.

Leicester - Chelsea 1:2 (0:1).

Tore: 15. Jackson 0:1. 75. Fernandez 0:2. 95. Ayew (Penalty) 1:2.

Arsenal - Nottingham

Arsenal lässt Nottingham Forest keine Chance und gewinnt klar mit 3:0. Den «Gunners» gelingt somit ein Befreiungsschlag, die letzten vier Spiele in der Meisterschaft konnten nicht gewonnen werden.

Die Erleichterung bei Arsenal ist gross. Bild: keystone

Für die Tore waren Bukayo Saka, Thomas Partey und Ethan Nwaneri zuständig. Damit steht Arsenal aktuell punktgleich mit Chelsea und Brighton auf dem vierten Rang.

Arsenal - Nottingham 3:0 (1:0).

Tore: 15. Saka 1:0. 52. Partey 2:0. 86. Nwaneri 3:0. (sda)

Serie A

Hellas Verona – Inter Mailand 0:5

Dank einer überragenden ersten Halbzeit übernimmt Inter Mailand zwischenzeitlich die Tabellenspitze in der Serie A. Alle fünf Tore erzielte Inter zwischen der 17. und der 41. Minute. Marcus Thuram konnte dabei zwei Tore erzielen. Im Tor der Mailänder stand wie gewohnt Yann Sommer.

Überzeugende Leistung von Inter Mailand. Bild: keystone

Hellas Verona - Inter Mailand 0:5 (0:5).

Tore: 17. Correa 0:1. 22. Thuram 0:2. 25. Thuram 0:3. 31. De Vrij 0:4. 41. Bisseck 0:5.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer.

AC Milan – Juventus 0:0

Keine Tore zwischen AC Milan und Juventus Turin. Im Spiel der beiden Traditionsvereinen liess Juventus nur einen Torschuss zu. Es ist bereits das zehnte Spiel ohne Gegentor für Juve in dieser Spielzeit.

Die Fans von Milan zeigten sich sichtlich frustriert über die schwache offensive Leistung ihrer Mannschaft. Nach dem Spiel hallten Pfiffe durchs San Siro. Juventus bleibt somit das einzige Team ohne Niederlage und ist aktuell drei Punkte hinter Inter Mailand. Milan kommt weiterhin nicht vom Fleck und hat nach zwölf Spielen erst 19 Punkte auf dem Konto.



Viel Kampf, aber keine Tore in Mailand. Bild: keystone

AC Milan - Juventus Turin 0:0.

Bemerkungen: Milan ohne Okafor (Ersatz). (sda)

La Liga

Atlético Madrid – Alaves 2:1

Diego Simeone feiert bei seinem 700. Einsatz als Trainer von Atlético Madrid einen Sieg. Durch späte Tore von Antoine Griezmann (75.) und Alexander Sorloth (86.) gewinnen die Madrider gegen Alaves 2:1.

Simeone, der seit fast 13 Jahren Atlético Madrid coacht, gewann mit dem Klub je zweimal die spanische Meisterschaft (2014 und 2021) und die Europa League (2012 und 2018). Zudem führte der 54-jährige Argentinier die Colchoneros zweimal in den Final der Champions League (2014 und 2016 mit Niederlagen gegen Real Madrid).

Diego Simeone gewinnt mit Atlético gegen Alaves. Bild: keystone

Derzeit belegt Atlético in der Liga den 2. Platz und weist dabei mit acht Gegentoren in 14 Spielen die beste Abwehr der Meisterschaft auf. Die starke Verteidigung ist ein Markenzeichen von Simeone: In den 700 Matches an der Seitenlinie spielte seine Mannschaft 326 Mal zu null. (sda)