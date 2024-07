Die Schweizerinnen bejubeln den Führungstreffer. screenshot: srf

Schweizer Frauen schlagen die Türkei und kehren in die Liga A der Nations League zurück

Das Schweizer Frauen-Nationalteam gewinnt in der EM-Qualifikation souverän 2:0 in der Türkei. Nach dem vierten Sieg im fünften Spiel kehren die Schweizerinnen in die Liga A der Nations League zurück.

Nach einer verhaltenen ersten Halbzeit wurden die Schweizerinnen in Izmit nach der Pause ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit einem Doppelschlag nach rund einer Stunde durch Lilian Schertenleib (58.) und Ramona Bachmann (65.) sorgten sie für klare Verhältnisse.

Der Führungstreffer durch Schertenleib im Video. Video: SRF

Beide Male hatte die Nationalteam-Rückkehrerin Ana-Maria Crnogorcevic ihren Fuss entscheidend im Spiel. Zunächst passte sie nach einem weiten Ball von Viola Calligaris perfekt in die Mitte, wo die zur Pause eingewechselte Schertenleib einschieben konnte. Sieben Minuten später überwand sie den gegnerischen Goalie nach einem Steilpass der YB-Stürmerin Naomi Luyet, Bachmann lenkte den Ball mit dem Knie über die Torlinie.

In der ersten Hälfte mussten die Schweizerinnen nur einmal zittern, als die Türkinnen während einer kurzen Druckphase mit einem Kopfball die Latte trafen.

Die Schweiz bestreitet die EM-Qualifikation als Gastgeber im kommenden Jahr sozusagen ausser Konkurrenz. In der Nations League sicherten sie sich aber bereits vor dem letzten Spiel zuhause gegen Aserbaidschan den Wiederaufstieg in die Liga A.

Türkei - Schweiz 0:2 (0:0)

Izmit. - SR Lehtovaara (FIN).

Tore: 58. Schertenleib 0:1. 65. Bachmann 0:2.

Schweiz: Herzog; Maritz, Calligaris, Bühler, Baumann (87. Riesen); Terchoun (79. Ivelj), Bachmann, Sow; Crnogorcevic (79. Lehmann), Luyet (87. Arfaoui), Vallotto (46. Schertenleib).

Bemerkungen: Schweiz ohne Csillag, Wandeler (beide verletzt) und Reuteler (gesperrt). Verwarnungen: 32. Vallotto. 45. Bachmann. 45. Civelek.

