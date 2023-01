Während die Tessiner erstmals seit dem Herbst 2021 drei Siege am Stück eingefahren haben, sind die Walliser seit sechs Meisterschaftsspielen sieglos. Ab der 12. Runde schauten nur zwei Unentschieden heraus.

Celestini überraschte mit eigenwilligen Dispositionen im Angriff. Obwohl der fünffache Saisontorschütze Mario Balotelli wegen einer Sperre nicht spielen konnte, beliess der Trainer Filip Stojilkovic, der in dieser Saison ebenfalls fünfmal getroffen hatte, fast 70 Minuten lang auf der Bank. Von dem anstelle des U21-Internationalen Stojilkovic aufgestellten Giovanni Sio war – anders als von Sturmpartner Ilyas Chouaref – kaum etwas zu sehen.

Der FC Lugano nimmt die Meisterschaft mit einem Auuswärtssieg wieder auf. Die Ticinesi gewinnen in Sitten 3:2. Jan Celar gelingt das Siegestor in der 94. Minute, Sekunden vor Schluss.

Lugano feiert Last-Minute-Sieg in Sion

Gut-Behrami wieder knapp neben dem Podest – Mowinckel siegt in Cortina



Lara Gut-Behrami verpasst das Podest auch im dritten Speedrennen in Cortina d'Ampezzo innerhalb von 48 Stunden knapp. Die Tessinerin fährt im Super-G auf den 4. Platz.

Nach Platz 5 in der ersten Abfahrt am Freitag mit 17 Hundertsteln Rückstand zum Podest und Platz 4 am Samstag eine Hundertstel hinter der drittplatzierten Elena Curtoni, fehlten Gut-Behrami dieses Mal drei Hundertstel zum sechsten Podestplatz der Saison.