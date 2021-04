Sport

Arsenal zieht souverän in den Halbfinal ein – Ajax bleibt in Rom auf der Strecke

Wie in der Champions League stehen auch in der Europa League nur Mannschaften aus den grossen fünf Ligen in den Halbfinals. Manchester United und Arsenal sowie Villarreal kamen souverän weiter. Roma setzte sich gegen YBs Bezwinger Ajax Amsterdam durch.

Slavia Prag – Arsenal 0:4

Hatte es beim 1:1 im Hinspiel gegen Slavia Prag enttäuscht, liess Arsenal mit seiner Leistung beim 4:0-Sieg in Prag keine Wünsche offen. Nach 24 Minuten stand es schon 3:0. Gerade bei zwei dieser drei Tore, zeigte sich über welch bemerkenswerte Talente der englische Fussball verfügt.

Der 19-jährige Bukayo Saka zeigte es bei seinem 3:0, der 20-jährige Mittelfeldspieler Emile Smith Rowe noch mehr bei der Vorbereitung des 1:0. Er spielte sich quer durch den Strafraum an allen Verteidigern vorbei und bediente den Torschützen Nicolas Pepe mit einem Tunnel-Pass. Es war die sehenswerteste Aktion des Abends.

Slavia Prag - Arsenal 0:4 (0:3)

SR Cakir (TUR).

Tore: 19. Pepe 0:1. 21. Lacazette (Foulpenalty) 0:2. 24. Saka 0:3. 77. Lacazette 0:4.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Manchester United – Granada 2:0

Manchester United ging gegen Granada dank einem Tor des früheren PSG-Stürmers Edinson Cavani früh in Führung. Die Spanier hätten jetzt mindestens drei Tore schiessen müssen, um die Wende herbeizuführen. Aber sie kamen nur in einer einzigen Szene, kurz nach dem 0:1, in die Nähe eines Tores. Die United siegte 2:0.

Manchester United - Granada 2:0 (1:0)

SR Kovacs (ROU).

Tore: 6. Cavani 1:0. 90. Vallejo (Eigentor) 2:0.

Villarreal – Dinamo Zagreb 2:1

Für Dinamo Zagreb blieb eine weitere Überraschung nach dem Ausschalten von Tottenham Hotspur aus. Die Kroaten verloren gegen Villarreal sowohl das Hinspiel (0:1) als auch das Rückspiel in Spanien (1:2).

Villarreal - Dinamo Zagreb 2:1 (2:0)

SR Makkelie (NED).

Tore: 36. Alcacer 1:0. 43. Moreno 2:0. 75. Orsic 2:1.

Bemerkungen: Dinamo Zagreb ohne Gavranovic (verletzt). 26. Pfostenschuss Chukwueze (Villarreal).

AS Rom – Ajax Amsterdam 1:1

Von den Viertelfinal-Rückspielen war jenes im Stadio Olimpico das spannendste – oder das einzige spannende. Ajax hatte in Amsterdam mit Pech (unter anderem nach einem vergebenen Penalty) 1:2 verloren. In Rom drängten die Niederländer die AS Roma eine Stunde lang in die Defensive, aber das Tor schien zugenagelt zu sein.

Und erneut gesellte sich ein Penalty-Pech dazu. Trotz VAR-Konsultation verwehrte der englische Starschiedsrichter Anthony Taylor den Niederländern kurz vor der Pause einen vermeintlich an Dusan Tadic verschuldeten Foulpenalty. Für die Römer wurde es brenzlig, als der eingewechselte Youngster Brian Brobbey Ajax kurz nach der Pause in Führung brachte. Nach eines Stunde schienen die Kräfte der Niederländer zu schwinden. Jetzt bekamen die Römer fast alles unter Kontrolle. Das 1:1, erzielt von Edin Dzeko nach 72 Minuten, war nicht unlogisch.

Roma - Ajax Amsterdam 1:1 (0:0)

SR Taylor (ENG).

Tore: 49. Brobbey 0:1. 72. Dzeko 1:1. (abu/sda)

