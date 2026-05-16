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Medienberichte: Nagelsmann bietet Neuer für die WM 2026 auf

epa10343015 German goalkeeper Manuel Neuer after the FIFA World Cup 2022 group E soccer match between Costa Rica and Germany at Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, 01 December 2022. EPA/Georgi Licovski
Manuel Neuer gibt offenbar sein Comeback für die deutsche Nationalmannschaft.Bild: keystone

Medienberichte: Nagelsmann bietet Neuer für die WM 2026 auf

16.05.2026, 19:1216.05.2026, 19:12

Manuel Neuer wird mit der deutschen Nationalmannschaft an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen. Wie Sky berichtet, sollen sich der 40-jährige Goalie, Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Direktor Rudi Völler einig geworden sein. In den letzten Tagen wurde laut über ein DFB-Comeback des Meistertorhüters von Bayern München diskutiert.

Neuer war im August 2024 nach dem EM-Aus im Viertelfinal gegen Spanien eigentlich aus der deutschen Nationalelf zurückgetreten. Der deutsche Verband sei nun aber der Meinung, dass man auf Neuers Erfahrung und Mentalität trotz der zuletzt hervorragenden Leistungen von Oliver Baumann nicht verzichten könne. Neuer selbst wollte sich bei der Meisterfeier der Bayern nach der 5:1-Gala gegen Köln nicht auf die Äste hinauslassen und sagte lediglich: «Das müsst ihr nicht wissen.»

Sein Comeback könnte Neuer in einem oder beiden der letzten Testspiele vor dem deutschen WM-Start am 14. Juni gegen Curaçao (in Houston) feiern: gegen Finnland (31. Mai in Mainz) und gegen die USA (6. Juni in Chicago).

Trotz Neuers Comeback geht Oliver Baumann momentan davon aus, dass er als Nummer 1 in die Weltmeisterschaft startet. «Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt», sagte der 35-Jährige über ein Gespräch mit Bundestrainer Nagelsmann. (abu)

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