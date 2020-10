Sport

Bundesliga: Dortmund, Leipzig und die Bayern gewinnen allesamt



Bayern fertigen auch Bielefeld ab – Dortmund und Leipzig geben sich keine Blösse

Hoffenheim – Dortmund 0:1

Einen wertvollen Erfolg feierte Borussia Dortmund auswärts gegen Hoffenheim. In der Arena, in der vor rund einem Monat der Champions-League-Sieger Bayern München 1:4 geschlagen wurde, kam das Team von Lucien Favre zu einem 1:0. Für die Entscheidung sorgten die nach der Pause eingetretenen Stürmer Erling Haaland und Marco Reus eine Viertelstunde vor dem Ende. Der Norweger startet knapp nicht im Offside und legte quer zu Reus, der aus wenigen Metern ins leere Tor traf.

Drei Tage vor dem ersten Spiel in der Champions League gegen Lazio Rom liess Favre zunächst nicht nur Haaland und Reus auf der Bank, sondern auch Jude Bellingham und Raphaël Guerreiro, die zuletzt zum Stammpersonal gehört hatten. Als dieses Quartett komplett auf dem Rasen stand, dauerte es keine zwei Minuten bis zum Dortmunder Siegestor.

Hoffenheim - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

6030 Zuschauer.

Tor: 75. Reus 0:1.

Bemerkung: Borussia Dortmund mit Hitz, ohne Bürki (Ersatz) und Akanji (positiv auf Corona getestet).

Bielefeld – Bayern 1:4

Bayern München liegt wie Borussia Dortmund einen Punkt hinter Leader Leipzig. Der Titelverteidiger hatte auswärts gegen den zu Saisonbeginn erstaunlichen Aufsteiger Arminia Bielefeld keine Mühe und führte schon zur Pause 3:0. Am Ende stand es 4:1 für die Bayern, die in dieser Startphase der Bundesliga auf einen Schnitt von 4,25 Tore pro Spiel kommen – trotz der Niederlage gegen Hoffenheim.

Robert Lewandowski traf in Bielefeld wie Thomas Müller zwei Mal und hat in dieser Saison in der Meisterschaft alle 43 Minuten ein Tor erzielt.

Arminia Bielefeld - Bayern München 1:4 (0:3)

Keine Zuschauer.

Tore: 8. Müller 0:1. 25. Lewandowski 0:2. 45. Lewandowski 0:3. 51. Müller 0:4. 58. Doan 1:4.

Bemerkungen: Arminia Bielefeld ohne Brunner (verletzt). 76. Rote Karte gegen Tolisso (Bayern München).

Augsburg – Leipzig 0:2

Mit sieben Punkten, darunter ein 2:0 gegen Borussia Dortmund, spielte sich Augsburg vor der Nationalmannschaftspause bis auf den 2. Platz der Bundesliga. Im Heimspiel gegen Leader RB Leipzig wurden dem Team aus Bayern aber die Grenzen aufgezeigt. Die Augsburger waren gegen das eingespielte «RasenBallsport»-Kollektiv ohne Chance.

Der Spanier Angeliño mit einem Kopfball kurz vor der Pause sowie der eingewechselte Däne Yussuf Poulsen nach 66 Minuten schossen die Tore für die von A bis Z überlegenen Gäste. Der Schweizer Ruben Vargas wurde bei Augsburg erst in der 54. Minute eingewechselt; bewirken konnte er für das Heimteam nichts mehr.

Augsburg - RB Leipzig 0:2 (0:1).

Keine Zuschauer.

Tore: 45. Angeliño 0:1. 66. Poulsen 0:2.

Bemerkung: Augsburg mit Vargas (ab 54.).

Freiburg – Werder 1:1

Freiburg - Werder Bremen 1:1 (1:1)

Keine Zuschauer.

Tore: 16. Lienhart 1:0. 25. Füllkrug (Foulpenalty) 1:1.

Hertha – Stuttgart 0:2

Hertha Berlin - VfB Stuttgart 0:2 (0:1)

4000 Zuschauer.

Tore: 9. Kempf 0:1. 68. Castro 0:2.

Bemerkung: VfB Stuttgart mit Kobel.

Mainz – Leverkusen 0:1

Mainz - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1)

250 Zuschauer.

Tor: 30. Alario 0:1.

Bemerkung: Mainz mit Fernandes (ab 58.). (abu/sda)

Die Tabelle

