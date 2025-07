Snoop Dogg wird Fussballboss – Rapper steigt bei Swansea City ein

Calvin Cordozar Broadus Jr., weltweit besser bekannt als Snoop Dogg, ist nicht nur ein erfolgreicher Musikkünstler, sondern auch ein findiger Geschäftsmann: Sein lässiges Image und Sound hat er zur Marke gemacht und ist unter anderem mit Tech-Start-ups, E-Sports und Snack-Produkten involviert. Mehrfach hat der Rapper souverän die Bühne gewechselt – als Schauspieler, TV-Moderator oder Kommentator beim Super Bowl. Auch unterstützt er Jugend-Football-Teams in Long Beach in Kalifornien und spendet regelmässig für soziale Projekte.

Zu den Miteigentümern des Klubs zählt auch der kroatische Fussballstar Luka Modrić. Der 39-Jährige ist in dieser Woche nach erfolgreichen Jahren bei Real Madrid zu AC Mailand gewechselt. Swansea City war im vorigen Jahr von zwei US-Geschäftsleuten übernommen worden.

«Meine Liebe für den Fussball ist wohlbekannt», wurde der Musiker in der Mitteilung des Klubs zitiert. Die Geschichte des Vereins und der Gegend hätten ihn berührt. «Das ist eine stolze Arbeiterstadt und ein stolzer Arbeiterverein. Ein Aussenseiter, der zurückschlägt, genau wie ich.» Er werde alles tun, um dem Klub zu helfen.

Der 53-Jährige werde Minderheitsgesellschafter, teilte der Verein mit, ohne eine Summe für die Transaktion zu nennen. Snoop Dogg hatte am vergangenen Samstag überraschend das Heimtrikot des Zweitligisten für die neue Saison präsentiert.

Kroatiens Fussballstar Luka Modrić besitzt bereits Anteile an Swansea City, nun bekommt er prominente Gesellschaft.

