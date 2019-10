Sport

Bayern-Star Javi Martinez wird von Luke Mockridge geprankt



So genial verarscht Luke Mockridge Bayern-Star Martinez mit 10-jährigem «Nachwuchstalent»

Wie kann man einen der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt, einen Champions-League-Sieger, einen spanischen Nationalspieler mal so richtig durch den Kakao ziehen? Diese Frage stellte Luke Mockridge am Freitagabend in seiner «Greatnightshow» auf Sat1.

Das Opfer: Javi Martínez vom FC Bayern.

Der Plan: Robin, ein 10-jähriger Junge, den Mockridge per Funkverbindung «fernsteuert», soll sich bei einem gemeinsamen Werbetermin für einen Spielwarenhersteller mit Martínez als arroganter Jugendspieler ausgeben, den Bayern angeblich für fünf Millionen Euro von RB Leipzig gekauft hat. Robin soll den Star ordentlich fertigmachen.

Robin kommt zu dem Termin mit Martínez, betritt den Raum und telefoniert währenddessen. Luke flüstert ihm folgende Sätze ins Ohr:

«Schule? Ich geh' doch nicht mehr in die Schule! Ich hab' jetzt richtig Cash am Start!»

«Sag Mama Bescheid, die soll das ganze Kino mieten, und ich will ‹Toy Story 4› gucken. Das ganze Kino soll leer sein, wenn irgendein Affe neben mir sitzt, auf den ich keinen Bock hab, dann klatscht es!»

Aber er ahnt noch längst nichts. Die beiden lernen sich kennen:



Robin: «Du bist?»



Javi: «Javi!»



Robin: «Martin?»



Javi: «Spielst du bei Bayern?»



Robin: «Ja, du auch?



Javi: »Wie alt bist du?«



Robin: »Ich bin zehn. Und du?«



Javi: »Ich bin 30.«



Robin: »30? Ouh, drei Jahre noch, dann China, ne?"

Und in dieser abgehobenen Manier zieht Robin sein Diva-Ding durch und zeigt als kleiner Möchtegern-Promi übertriebene Starallüren. Als er einen Schluck Wasser nimmt, spuckt er ihn wieder aus und schreit auf Lukes Anweisung: «Ich hatte Kokoswasser bestellt!»

Bis Robin den eigentlichen Star am Set derart überstrahlt, dass dieser beim Shooting eine grüne Kelle vor sein Gesicht halten muss, «damit man in der Post-Production noch das Gesicht austauschen kann», wie der Fotograf ihn wissen lässt.

Herrje, der arme Javi... Doch Luke Mockridge erlöst den Bayern-Star dann endlich, das Fremdschämen hat ein Ende.

Javi wusste zwar wahrscheinlich nicht, wer Luke Mockridge und was die «Greatnightshow» ist, wie der Comedian selbst zugibt, aber sei's drum.

«Javi hat so gelitten, aber er hat das toll gemacht. Er ist ein Vollprofi. Wir entschuldigen uns hiermit. Javi, du bist eine Maschine, ein klasse Sportsmann», lässt Mockridge seine Zuschauer am Ende wissen.

Ausgerechnet den Basken nahm sich Luke Mockridge vor, hat dieser gerade eh keinen leichten Stand bei den Bayern. Zuletzt sass Javi mehrfach auf der Bank. Humor bewies er beim «Greatnightshow» dennoch.

Und Robin? Der darf sich seinen nächsten Bayern-Prank auf die Vita schreiben, nachdem er im vergangenen Jahr auch schon FCB-Star Jérôme Boateng bei einem Interview reinlegte...

(as/watson.de)

