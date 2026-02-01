Thun macht den nächsten Schritt Richtung Meistertitel. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Thun baut aus, FCB bleibt unter Lichtsteiner sieglos – YB deklassiert den FCZ

Aufsteiger Thun macht den nächsten Schritt in Richtung erstem Meistertitel. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli gewinnt in Basel 2:1. YB lässt dem FCZ keine Chance.

Basel – Thun 1:2

Leader Thun lässt sich auch von Titelverteidiger Basel nicht stoppen. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli siegt auswärts dank 100-prozentiger Effizienz mit 2:1.

Bertone bringt Thun mit einem Traumtor in Führung. Video: SRF

Es war klar, dass der neue Basler Trainer Stephan Lichtsteiner angesichts dreier wichtiger Spiele zum Auftakt seiner Tätigkeit beim FCB vor einer grossen Herausforderung steht. Nach dem 0:1 am Donnerstag in der Europa League gegen Viktoria Pilsen, das gleichbedeutend mit dem Ausscheiden war, verlor er nun auch sein Debüt in der Super League, obwohl sich sein Team gegenüber dem ersten Spiel unter seiner Führung verbessert präsentierte.

Schmid bringt den FCB wieder zurück. Video: SRF

Die Basler traten ohne den gesperrten Topskorer Xherdan Shaqiri an und waren die aktivere Mannschaft, mehr als der Ausgleich durch Dominik Schmid (57.) gelang ihnen aber nicht. Die mangelnde Chancenauswertung war schon unter dem entlassenen Ludovic Magnin ein grosses Problem gewesen. Zudem setzte sich die Heimschwäche fort: Vier Punkte lautet die magere Ausbeute aus den letzten sechs Heimspielen. Deshalb ist die erfolgreiche Titelverteidigung in weite Ferne gerückt; statt den Rückstand auf die Berner Oberländer auf sieben Punkte zu verkürzen, wuchs er auf 13 Punkte.

Matoshi entscheidet das Spiel für Thun. Video: SRF

Die Thuner traten in Basel im Stile eines künftigen Meisters auf. Ihr Wert der «Expected Goals» (der zu erwartenden Tore) betrug lediglich 0,59 - bei Basel 1,89 - dennoch feierten sie im elften Auswärtsspiel der Saison den neunten Sieg, weil sie beide Torschüsse erfolgreich verwerteten. Insbesondere beim 1:0 (15.) war zu sehen, über wie viel Selbstvertrauen die Berner Oberländer aktuell verfügen. Leonardo Bertone hämmerte den Ball mit voller Überzeugung von ausserhalb des Strafraums ins Basler Tor, in dem Mirko Salvi den verletzten Marvin Hitz ersetzte. In der 80. Minute liess sich Valmir Matoshi im Strafraum die Chance nicht entgehen, nachdem Basels Verteidiger Nicolas Vouilloz den Ball unglücklich in die Mitte geköpft hatte.

Die Basler haben nur wenig Zeit, sich vom nächsten Tiefschlag zu erholen. Am Mittwoch treffen sie im Cup im Viertelfinal auswärts auf St. Gallen. Verlieren sie auch dort, wird es wohl eine titellose Saison geben. (

Der FCB bleibt unter Stephan Lichtsteiner sieglos. Bild: keystone

Basel - Thun 1:2 (0:1)

26'374 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 15. Bertone 0:1. 57. Schmid (Vouilloz) 1:1. 80. Matoshi 1:2.

Basel: Salvi; Vouilloz, Daniliuc, Adjetey, Schmid; Bacanin (85. Soticek), Kacuri (73. Koindredi), Leroy; Traoré (85. Agbonifo), Ajeti (73. Koloto), Duranville (62. Salah).

Thun: Steffen (67. Spycher); Fehr (85. Franke), Montolio, Bamert, Bürki; Meichtry (59. Matoshi), Bertone, Käit, Imeri (59. Roth); Labeau, Rastoder (85. Dähler).

Bemerkungen: Verwarnungen: 28. Meichtry, 49. Fehr, 94. Leroy.

Young Boys – Zürich 3:0

Die Young Boys kehren in der Super League nach vier Niederlagen zum Siegen zurück. Sie gewinnen gegen Zürich vor heimischem Publikum 3:0.

Seit die höchste Schweizer Liga Super League heisst, was seit der Saison 2003/04 der Fall ist, war es das erste Mal, dass YB vier Partien in Serie verlor. Am Donnerstag kassierten die Berner in der Europa League in Stuttgart in der 90. Minute das 2:3, womit sie ausgeschieden waren. Gegen Zürich zeigten sie sich von den vielen Nackenschlägen gut erholt.

Monteiro macht das 1:0 für YB. Video: SRF

Joel Monteiro brachte die Young Boys bereits in der 4. Minute in Führung. Er traf nach einem Querpass von Alan Virginius vom Penaltypunkt aus. Zwar war der Zürcher Goalie Silas Huber machtlos, dennoch hätte sein Profi-Debüt für ihn kaum unglücklicher verlaufen können. Der 20-Jährige erhielt erstmals den Vorzug gegenüber Yanick Brecher, weil der Captain der Zürcher zuletzt nicht wie gewünscht gespielt hatte und Trainer Dennis Hediger ein Zeichen setzen wollte.

Eine Reaktion der Gäste nach dem frühen 0:1 blieb jedoch weitgehend aus. Im Gegenteil: YB erhöhte dank Toren des eingewechselten Christian Fassnacht (80.) und Armin Gigovic (84.) noch auf 3:0. Den Assist zum letzten Tor gab Monteiro. Die Berner kassierten zum fünften Mal in dieser Saison kein Tor, nachdem sie in den vorangegangenen vier Partien 16 Gegentreffer erhalten hatten.

Derweil blieben die neuntplatzierten Zürcher im sechsten Spiel hintereinander sieglos. Sie haben nun einen Rückstand von sieben Punkten auf den 6. Platz (YB) und müssen sich nun wohl eher nach hinten orientieren.

Die Young Boys zeigen gegen den FCZ einen überzeugenden Auftritt. Bild: keystone

Young Boys - Zürich 3:0 (1:0)

26'356 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 4. Monteiro (Virginius) 1:0. 80. Fassnacht (Males) 2:0. 83. Gigovic (Monteiro) 3:0.

Young Boys: Keller; Janko, Wüthrich, Lauper, Benito; Gigovic (85. Raveloson), Fernandes; Virginius (66. Fassnacht), Sanches (85. Zoukrou), Monteiro; Bedia (66. Córdova; 71. Males).

Zürich: Huber; Kamberi, Ihendu, Vujevic (46. Reichmuth); Kablan (85. Bangoura), Tsawa (72. Di Giusto), Palacio, Comenencia; Krasniqi (61. Emmanuel); Reverson (85. Nvendo), Kény.

Verwarnungen: 46. Ihendu, 53. Kény. (sda)

