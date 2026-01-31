Samuel Krasniqi sichert GC spät einen Punkt. Bild: keystone

Später Ausgleich von Krasniqi – GC stiehlt zuhause gegen Lugano einen Punkt

Luganos Höhenflug wird im Letzigrund gebremst. Die lange überlegenen Tessiner müssen sich gegen die Grasshoppers mit einem 1:1 begnügen.

Dass der sechste Sieg in Serie verpasst wurde, dürfte Lugano noch eine Weile ärgern. Die Gäste liessen vor und nach dem Führungstreffer von Renato Steffen in der 62. Minute zahlreiche Chancen ungenutzt – teils gar leichtfertig. Für einmal blieb auch Kevin Behrens, nach zuletzt fünf Toren in vier Spielen, ohne Treffer.

Steffen bringt Lugano in Führung. Video: SRF

Die Zürcher tauchten beim Debüt von Stürmer Michael Frey lange kaum im gegnerischen Strafraum auf. Erst in der Schlussphase steigerte sich das Heimteam und setzte die Gäste unter Druck, die sich zunehmend darauf konzentriert hatten, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Dies misslang: In der 85. Minute kam Samuel Krasniqi im Strafraum an den Ball und schoss ihn mit Wucht in die entfernte Torecke. Es war das erste Super-League-Tor des 21-Jährigen.

Krasniqi mit dem späten Ausgleich. Video: SRF

Damit wurde Luganos Aufholjagd etwas gebremst. Das Team von Trainer Mattia Croci-Torti hat nun sechs Punkte Rückstand auf den Leader aus Thun, der am Sonntag in Basel antritt. Zudem kommen personelle Sorgen hinzu: Winterzugang Hannes Delcroix humpelte bereits nach knapp zehn Minuten verletzt vom Platz. Weil mit Antonios Papadopoulos und Lukas Mai bereits zwei Innenverteidiger ausgefallen waren, musste Mittelfeldspieler Anto Grgic in der Defensive aushelfen.

Mehrere Spiele fehlen wird ausserdem Hadj Mahmoud, der in der Schlussphase für ein hartes Einsteigen direkt Rot sah.

Lugano gibt den Sieg trotz Überlegenheit aus der Hand. Bild: keystone

Grasshoppers - Lugano 1:1 (0:0)

3228 Zuschauer. - SR Gianforte.

Tore: 62. Steffen 0:1. 85. Krasniqi (Jensen) 1:1.4

Grasshoppers: Hammel; Abels, Diaby, Stroscio; Diarrassouba (60. Ullmann), Zvonarek (65. Meyer), Hassane, Krasniqi; Plange (60. Tsimba), Frey (83. Clemente), Jensen.

Lugano: Saipi; Zanotti, Kelvin, Delcroix (11. Mahmoud), Mahou (68. Brault-Guillard); Cimignani, Bislimi, Grgic, Daniel Dos Santos (84. Bottani); Steffen (84. Koutsias); Behrens.

Bemerkungen: 89. Rote Karte gegen Mahmoud (grobes Foul).

Verwarnungen: 27. Diaby, 59. Behrens, 91. Zanotti, 93. Jensen. (abu/sda)

