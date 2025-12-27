Rayan Cherki schiesst Manchester City zum Sieg in Nottingham. Bild: keystone

Cherki erlöst Manchester City in Nottingham erst spät

Premier League

Nottingham – Manchester City 1:2

Manchester City dominiert das Spiel gegen Nottingham Forest, muss aber lange um den Sieg zittern. Nachdem die Gäste kurz nach der Pause und einem Tor von Tijani Reijnders in Führung gegangen waren, glich Nottingham dank Omari Hutchinson nur sechs Minuten später aus. In der Folge mühte sich ManCity an der kompakten Verteidigung der Gastgeber ab. Die Entscheidung fiel erst in der 83. Minute, als Rayan Cherki nach einem Eckball die Kugel vom Strafraumrand ins Netz zimmerte.

Nottingham Forest - Manchester City 1:2 (0:0)

Tore: 48. Reijnders 0:1. 54. Hutchinson 1:1. 83. Cherki 1:2.

Bemerkungen: Nottingham Forest ohne Ndoye (verletzt). (sda)