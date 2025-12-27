freundlich-2°
Premier League: Wirtz schiesst Liverpool mit Tor-Premiere zum Sieg

Liverpool&#039;s Florian Wirtz celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the English Premier League soccer match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers in Liverpool, Sunday, D ...
Florian Wirtz erzielt endlich sein erstes Tor für Liverpool.Bild: keystone

Wirtz schiesst Liverpool mit Premiere zum Sieg – Arsenal und ManCity im Gleichschritt

27.12.2025, 18:1727.12.2025, 18:37
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueSerie A

Premier League

Nottingham – Manchester City 1:2

Manchester City dominiert das Spiel gegen Nottingham Forest, muss aber lange um den Sieg zittern. Nachdem die Gäste kurz nach der Pause und einem Tor von Tijani Reijnders in Führung gegangen waren, glich Nottingham dank Omari Hutchinson nur sechs Minuten später aus. In der Folge mühte sich ManCity an der kompakten Verteidigung der Gastgeber ab. Die Entscheidung fiel erst in der 83. Minute, als Rayan Cherki nach einem Eckball die Kugel vom Strafraumrand ins Netz zimmerte.

Nottingham Forest - Manchester City 1:2 (0:0)
Tore: 48. Reijnders 0:1. 54. Hutchinson 1:1. 83. Cherki 1:2.
Bemerkungen: Nottingham Forest ohne Ndoye (verletzt).

Liverpool – Wolverhampon 2:1

Liverpool belegt nach dem dritten Sieg in Folge – ein 2:1 gegen Wolverhampton – den 4. Platz. Die Emotionen waren bereits vor dem Anpfiff hoch. Diogo Jotas Söhne Dinis und Duarte liefen an der Seite von Liverpools Captain Virgil van Dijk auf das Spielfeld in Anfield. Der Stürmer war im Juli bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder im Alter von 28 Jahren ums Leben gekommen und hatte in seiner Karriere für beide Klubs gespielt.

Gross war die Erleichterung nach dem Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten auch bei Florian Wirtz. Er erzielte kurz vor der Pause das 2:0. Für den schwer in die Kritik geratenen deutschen Internationalen, der im Sommer für rund 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekommen war, war es ein Befreiungsschlag – das erste Liverpool-Tor im 23 Einsatz.

Liverpool - Wolverhampton 2:1 (2:0)
Tore: 40. Gravenberch 1:0. 42. Wirtz 2:0. 50. Bueno 2:1.

Arsenal – Brighton 2:1

Leader Arsenal befindet sich weiterhin im Gleichschritt mit seinem ersten Verfolger Manchester City. Die Gunners gewinnen zuhause gegen Brighton mit 2:1. Das entscheidende Tor geht auf die Kappe von Brighton-Verteidiger Georginio Rutter, der den Ball im eigenen Tor versenkt.

Arsenal - Brighton 2:1 (1:0)
Tore: 14. Ödegaard 1:0. 52. Rutter (Eigentor) 2:0. 64. Gomez 2:1. (abu/sda)

Serie A

