Wie feiert ihr Silvester? Das sind unsere Pläne

Und? Wie feiert ihr Silvester?

30.12.2025, 15:2230.12.2025, 15:22
User Unser
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Die grösste Partynacht des Jahres abfeiern?

A huge caricature of conductor Sir Malcolm Sargent floating above the crowd of New Year revellers at the Chelsea Arts Ball. (Photo by Keystone/Getty Images)
Oder:

Chillig zu Hause bleiben und um Mitternacht anstossen?

Italian actress Sophia Loren celebrates Christmas in her house of Rome with her sister Maria Scicolone and other relatives. Rome, 1960 (Photo by Franco Vitale/Reporters Associati &amp; Archivi/Mondado ...
Wie macht ihr es?

Früher, bevor ich zum Silvester-Grinch mutierte, der ich heute bin, ging ich am 31. Dezember gerne feiern. Doch, wenn ich mich zurückbesinne, kam kein Silvesterausgang je wieder an jenen einen Konzertabend mit El Vez the Mexican Elvis heran, als ich noch Anfang 20 war.

el vez the mexican elvis rock&#039;n&#039;roll punk mexiko los angeles musik gay https://www.facebook.com/El-Vez-The-Mexican-Elvis-29887774883/
Und so versuchte ich in den darauffolgenden Jahren immer wieder, jenes Hochgefühl von damals wiederzuerlangen – aber ohne Erfolg. Und mit der Zeit gingen mir schliesslich die Ideen aus, wie Silvester gebührend gefeiert werden könnte. Tja.

Deshalb nun also die Frage an euch, liebe Userschaft: Wie feiert ihr Silvester?

Sagt es uns in den Kommentaren!

Wir haben in der Zwischenzeit mal in der Redaktion nachgefragt:

Kilian Marti

Nachtschlitteln in den Bergen. Happy New Year!
«Ins Glarnerland zu Freunden zum Nachtschlitteln, Fondue Chinoise essen und Trinken. Ist viel gemütlicher als Zürich. Aber teils vermisse ich die Neujahrspartys in Davos – das waren für mich die besten Silvesterabende.»

Vroni Fehlmann

«Ich verbringe Silvester voraussichtlich mit Freunden im Schrebergarten. Ein gemütliches Feuer im Freien, ein beheiztes Holzhäuschen, viele Tischbomben, Snacks und genügend Bier. Um Mitternacht stehen wir meistens im Garten und zünden uns bengalische Zündhölzer an. Mehr brauche ich eigentlich nicht.»

Nina Bürge

Zuhause bleiben an Weihnachten oder SIlvester. Wer?
«Ich werde mit einer guten Kollegin zu Hause bleiben, etwas Leckeres kochen und Kekse snacken. Danach wird auf der Couch gesessen, Wein getrunken und vielleicht ein Film geschaut, vielleicht aber auch nur über das vergangene Jahr gelästert. Abschliessend werden noch Vorsätze festgehalten, die ohnehin nicht eingehalten werden, und dann wird um ca. 1 Uhr ins Bett gegangen.»

Niklas Helbling

«Da ich dieses Jahr leider arbeiten muss, fällt der Pub Crawl vom Nachmittag ins Wasser. Deshalb werde ich erst am Abend gemeinsam mit Freunden etwas essen, dem Alkohol frönen und allenfalls irgendwann noch in eine Bar oder einen Spunten gehen.»

Ach ja – und ich noch:

Oliver Baroni

Animiertes GIFGIF abspielen
«Ich baue mit meiner Tochter eine Kissen-Burg auf dem Sofa; wir essen Pizza und schauen alle drei ‹Back to the Future›-Filme.»

Und nun ihr, liebe Userschaft: Wie verbringt ihr den Silvesterabend?
Sagt es uns in den Kommentaren!

(Vielleicht hat es die eine oder andere gute Idee darunter. 😀)

Prosit Neujahr!
