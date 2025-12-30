Und? Wie feiert ihr Silvester? Bild: Shutterstock

Die grösste Partynacht des Jahres abfeiern?

Oder:

Chillig zu Hause bleiben und um Mitternacht anstossen?



Wie macht ihr es?

Früher, bevor ich zum Silvester-Grinch mutierte, der ich heute bin, ging ich am 31. Dezember gerne feiern. Doch, wenn ich mich zurückbesinne, kam kein Silvesterausgang je wieder an jenen einen Konzertabend mit El Vez the Mexican Elvis heran, als ich noch Anfang 20 war.



Und so versuchte ich in den darauffolgenden Jahren immer wieder, jenes Hochgefühl von damals wiederzuerlangen – aber ohne Erfolg. Und mit der Zeit gingen mir schliesslich die Ideen aus, wie Silvester gebührend gefeiert werden könnte. Tja.

Deshalb nun also die Frage an euch, liebe Userschaft: Wie feiert ihr Silvester?

Wir haben in der Zwischenzeit mal in der Redaktion nachgefragt:



«Ins Glarnerland zu Freunden zum Nachtschlitteln, Fondue Chinoise essen und Trinken. Ist viel gemütlicher als Zürich. Aber teils vermisse ich die Neujahrspartys in Davos – das waren für mich die besten Silvesterabende.»

«Ich verbringe Silvester voraussichtlich mit Freunden im Schrebergarten. Ein gemütliches Feuer im Freien, ein beheiztes Holzhäuschen, viele Tischbomben, Snacks und genügend Bier. Um Mitternacht stehen wir meistens im Garten und zünden uns bengalische Zündhölzer an. Mehr brauche ich eigentlich nicht.»



«Ich werde mit einer guten Kollegin zu Hause bleiben, etwas Leckeres kochen und Kekse snacken. Danach wird auf der Couch gesessen, Wein getrunken und vielleicht ein Film geschaut, vielleicht aber auch nur über das vergangene Jahr gelästert. Abschliessend werden noch Vorsätze festgehalten, die ohnehin nicht eingehalten werden, und dann wird um ca. 1 Uhr ins Bett gegangen.»

«Da ich dieses Jahr leider arbeiten muss, fällt der Pub Crawl vom Nachmittag ins Wasser. Deshalb werde ich erst am Abend gemeinsam mit Freunden etwas essen, dem Alkohol frönen und allenfalls irgendwann noch in eine Bar oder einen Spunten gehen.»

Ach ja – und ich noch:



«Ich baue mit meiner Tochter eine Kissen-Burg auf dem Sofa; wir essen Pizza und schauen alle drei ‹Back to the Future›-Filme.»

Und nun ihr, liebe Userschaft: Wie verbringt ihr den Silvesterabend?

