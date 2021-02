Sport

Fussball

Premier League: Liverpool feiert wieder einmal einen Sieg



Bild: keystone

Liverpool kann doch noch siegen – torloses Remis zwischen United und Chelsea

Leicester – Arsenal 1:3

Für Arsenal ging es in Leicester um viel, nachdem es vier der letzten fünf Meisterschaftsspiele nicht gewonnen hatte. Bei einer Niederlage drohte der endgültige Fall ins Niemandsland der Tabelle, die Europa League wäre die einzige Hoffnung auf etwas Zählbares in einer durchwachsenen Saison geblieben.

Doch das Team von Trainer Mikel Arteta mit Granit Xhaka im zentralen Mittelfeld bestand den Härtetest – trotz eines frühen Rückstands. David Luiz mit einem Kopfball und Alexander Lacazette mit einem verwandelten Handspenalty drehten kurz vor der Pause die Partie zugunsten der Gäste. Das 3:1 erzielte der Ivorer Nicolas Pépé kurz nach Wiederanpfiff. Den schönsten Spielzug der Partie hatte Xhaka mit einer gekonnten Spielverlagerung eingeleitet.

Leicester City - Arsenal 1:3 (1:2)

Tore: 7. Tielemans 1:0. 40. Luiz 1:1. 45. Lacazette (Handspenalty) 1:2. 52. Pépé 1:3.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Tottenham – Burnley 4:0

Tottenham Hotspur - Burnley 4:0 (3:0)

Tore: 2. Bale 1:0. 15. Kane 2:0. 31. Lucas Moura 3:0. 55. Bale 4:0.

Chelsea - Manchester United 0:0

Auch das fünftklassierte Chelsea büsste von seinem Vorsprung auf Arsenal ein. Die «Blues» kamen im Spitzenspiel der Runde gegen Manchester United nur zu einem torlosen Remis, bleiben damit unter Thomas Tuchel aber weiter ungeschlagen. An der Spitze baute Leader Manchester City eine Woche vor dem Derby seinen Vorsprung auf den Stadtrivalen auf zwölf Punkte.

Chelsea - Manchester United 0:0

Tore: Fehlanzeige.

Sheffield – Liverpool 0:2

Meister Liverpool feierte nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wieder einmal einen Sieg. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Sheffield United dauerte es allerdings bis zur 48. Minute, bis die «Reds» durch Curtis Jones in Führung gingen. Das 2:0, das nach einem abgelenkten Schuss von Roberto Firmino fiel, war der 7000. Treffer von Liverpool in der höchsten englischen Liga.

Sheffield United - Liverpool 0:2 (0:0)

Tore: 48. Jones 0:1. 64. Firmino 0:2.

Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz). (abu/sda)

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Rekordtorschützen der Premier League (Stand: 22.05.2019) Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter