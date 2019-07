Sport

Fussball

Super League: Wie der FC St. Gallen, Luzern und der FCZ um Geld kämpfen



Bild: Illustration Patric Sandri

Oh Mäzen, mein Mäzen – wie der Schweizer Fussball ums finanzielle Überleben kämpft

Ohne jährliche Finanzspritzen ihrer Aktionäre stünden die meisten Schweizer Fussballklubs vor dem Ruin. Warum ist das so? Eine Ursachenforschung.

françois schmid-bechtel / ch media

Ein wunderschöner Zoo. Doch es gibt nur Schnecken und Regenwürmer zu bestaunen. Vielleicht mal eine Ziege, oder ein Huhn. Aber keine Elefanten, keine Löwen, keine Tiger. Es ist ein düsteres Bild, das ein international renommierter Spielerberater vom Schweizer Klubfussball zeichnet.

Im letzten Jahrtausend war das anders. Karl-Heinz Rummenigge soll 1987 auch aus finanziellen Gründen von Inter Mailand zu Servette gewechselt haben. Heute ist es unvorstellbar, dass ein Europameister, der Captain der deutschen Nationalelf, in der Schweiz spielt. Den Durchschnittslohn in der Super League schätzt ein Insider auf 15'000 Franken pro Monat. Vor 30 Jahren soll selbst der FC Wettingen exorbitante Gehälter bezahlt haben. Dan Corneliusson habe jährlich gegen 800'000 Franken verdient, verrät ein ehemaliger Mitspieler des schwedischen Stürmers.

Bild: KEYSTONE

Die Nachbarn – Österreich ausgenommen – haben die Schweiz abgehängt. Den Grund finden viele in der Einwohnerzahl und damit im kleinen TV-Markt. Dieser wirft inklusive Vermarktungsrechte 50 Millionen Franken pro Jahr ab. Etwa gleich viel, wie der Bundesligist SC Freiburg allein einnimmt. Ganz zu schweigen von der Premier League, wo selbst ein Absteiger mehr als das Doppelte kassiert.

Die Folgen für die Schweizer Klubs: Bestenfalls sind sie noch Zulieferer der Grossen. Selber Spieler für viel Geld zu verpflichten, können sich nur noch die Young Boys und der FC Basel leisten. Alle anderen Klubs wühlen auf dem Schnäppchentisch der vertragslosen Spieler. Und sind trotzdem ständig klamm. Einzig die Zuschüsse der Aktionäre garantieren ihr Überleben. «Deshalb sollte man im Zusammenhang mit dem Schweizer Fussball nicht von Investoren reden», sagt Luzerns Präsident Philipp Studhalter. «Ein Investor rechnet zumindest damit, seine Investitionen zurückzuerhalten – was sehr selten der Fall ist. Es ist deshalb eher angebracht, von Mäzenen zu reden.»

So startet die Super League 1. Runde (19. – 21. Juli)

Sion – Basel

St. Gallen – Luzern

Thun – Neuchâtel Xamax

Young Boys – Servette

Zürich – Lugano



2. Runde (27./28. Juli)

Basel – St. Gallen

Servette – Sion

Lugano – Thun

Luzern – Zürich

Neuchâtel Xamax – Young Boys



3. Runde (3./4. August)

Sion – Zürich

Thun – Basel

Neuchâtel Xamax – St. Gallen

Servette – Luzern

Young Boys – Lugano



Dabei sind die Klubbudgets nicht tiefer als früher – ganz im Gegenteil. Aber die Unternehmen sind enorm gewachsen – aus Vereinen wurden Aktiengesellschaften. Heute beschränkt sich die Arbeit eines Fussballklubs nicht einzig auf die Organisation der Spiele. Nein, die Stadien sollen vermarktet, die Logen möglichst stark ausgelastet sein. Viele leisten sich eine moderne Infrastruktur, eine professionelle Nachwuchsausbildung, sogar eigene Kommunikationskanäle. Das kostet. Für das Flaggschiff, die erste Mannschaft, bleibt häufig weniger als früher. Jene St. Galler Mannschaft, die im Jahr 2000 im Espenmoos Schweizer Meister geworden ist, war teurer als die heutige, die vor mehr Zuschauern im modernen kybunpark kickt. Obwohl der Umsatz heute um mindestens 10 Millionen höheri st als vor 19 Jahren.

«Es ist ein permanenter Kampf um finanzielle Mittel.»

Noch ist die Super-League ein Sprungbrett nach Europa. Aber wie lange noch? Den beiden Topklubs der Schweiz, den Young Boys und dem FC Basel, bleiben zwei Geschäftsfelder, ihr strukturelles Defizit zu decken: Prämien aus dem Europacup und Transfererlöse. Dem Rest der Liga bleibt nur das Transfergeschäft – was selten genug abwirft. Wie gross die Abhängigkeit von vermögenden Besitzern selbst bei YB ist, zeigt der letztjährige Geschäftsbericht. Trotz 30 Millionen aus der erstmaligen Champions-League-Teilnahme resultierte nur ein Gewinn von 17 Millionen Franken.

Zurück zu den mittleren und kleineren Fussballunternehmen der Schweiz. Welche Sorgen plagen sie? Welche Perspektiven haben sie? Wir haben uns bei drei Klubs umgehört.

FC St. Gallen: Sparen, sparen, sparen

8000 Saisonkarten hat der Klub in der letzten Saison verkauft, 12'692 Zuschauer kommen im Schnitt in den Kybunpark – das entspricht dem drittgrössten Wert in der Super League. Trotzdem sagt Präsident Matthias Hüppi: «Es ist ein permanenter Kampf um finanzielle Mittel.» Erstaunlich. Denn das Unternehmen setzte 27 Millionen um. Doch für die erste Mannschaft fallen bloss 7,6 Millionen ab. «Unser Ziel ist es schon, mehr Geld für den Sport zu generieren. Aber wir wollen auch das strukturelle Defizit von 2,5 Millionen auf null runterbringen», sagt Hüppi.

Bild: KEYSTONE

Um Kosten zu sparen, wurde unter anderem das Nachwuchsbudget von 5 auf 3,5 Millionen reduziert. «Die Zeiten, als man einfach Geld gekriegt und sich hinterher mal knapp dafür bedankt hat, sind zum Glück vorbei», sagt Hüppi. Die 10 Aktionäre, die bewusst aus dem Hintergrund operieren, setzen der operativen Führung um den früheren TV-Moderator klare Grenzen. Sonderefforts wie eine Ablösesumme für einen Spieler seien zwar nicht ausgeschlossen. «Aber dafür brauchen wir sehr gute Argumente», sagt Hüppi.

«Wir investieren bewusst in eine Topinfrastruktur, was sich auszahlt und Teil unseres Businessmodells ist.»

In der abgelaufenen Saison musste Hüppi Kritik einstecken, weil mit Vincent Sierro und Majeed Ashimeru zwei Leihspieler für Furore sorgten. Leihspieler sind im Unterschied zu eigenen Nachwuchsspielern keine Assets. Ziehen sie weiter, verdient der FC St. Gallen keinen Franken, weil er keine Rechte an den Spielern besitzt. «Wir bauen auf die kommende Saison fünf Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft ein. Und mit Axel Bakayoko haben wir nur noch einen Leihspieler im Kader, wobei wir in seinem Fall sogar eine Kaufoption mit Inter Mailand ausgehandelt haben.» Nur: Ob es je zum Kauf kommen wird, hängt von der Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten ab.

Hüppi sieht zwar, wie sich «die grossen Klubs des Kontinents vom Planeten entfernen». Und doch gibt es Berührungspunkte mit den «Ausserirdischen». Beispielsweise am 30. Juli, wenn die St. Galler gegen Dortmund testen. Oder wenn die italienische Nationalmannschaft in St. Gallen ein Testspiel absolviert. «Wir investieren bewusst in eine Topinfrastruktur, was sich auszahlt und Teil unseres Businessmodells ist», sagt Hüppi. «Denn dank der Kooperation mit Bad Ragaz, wo grossen Teams eine erstklassige Infrastruktur geboten wird, gelingt es uns, attraktive und für uns lukrative Spiele im Kybunpark zu organisieren.»

FC Luzern: Schluss mit «Karnevalsverein»

Der FC Luzern wird aufgrund seines Potenzials, seiner Strahlkraft und seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten mit dem FC St. Gallen verglichen. Auch hier resultiert ein strukturelles Defizit. Präsident Philipp Studhalter spricht von 4 Millionen. Und auch hier strebt man danach, dieses Defizit durch Spielertransfers und Europacup-Prämien auszugleichen. Bis dato ist das Wunschdenken.

«Unser Ziel ist es, in der Super League möglichst weit vorne platziert zu sein, unsere Spieler zu entwickeln und wenn möglich und wenn es Sinn ergibt, ins Ausland zu verkaufen.»

Bild: KEYSTONE

Im Unterschied zum FC St. Gallen sind den Luzernern zuletzt aber zwei Millionen-Deals gelungen. Letzten Sommer verkauften sie Torhüter Jonas Omlin (Basel) für schätzungsweise 2,5, diesen Sommer Ruben Vargas (Augsburg) für 3 Millionen Franken. Studhalter sagt: «Unser Ziel ist es, in der Super League möglichst weit vorne platziert zu sein, unsere Spieler zu entwickeln und wenn möglich und wenn es Sinn ergibt, ins Ausland zu verkaufen.» Aber nicht für jeden Preis. «Wir hätten Vargas nicht verkauft, wenn er nicht zu einem Ausbildungsklub gegangen wäre», sagt Luzerns Präsident.

Studhalter, von Beruf Anwalt, ist auf einem guten Weg, den als «Karnevalsverein» verschrienen FC Luzern als tugendhaftes Fussballunternehmen zu stabilisieren. Hilfreich dabei, dass der schrille Hauptaktionär Bernhard Alpstaeg seit Monaten nicht mehr das Rampenlicht sucht. Alles in Minne? Nein.

Bild: KEYSTONE

Studhalter findet, die Ausbildungshoheit sollte nicht mehr beim Verband, sondern vermehrt bei den Klubs liegen. «Da es für Schweizer Klubs immer schwieriger wird, sich für den Europacup zu qualifizieren, sind die nationalen Nachwuchsauswahlen für unsere Talente das neue Tor nach Europa. Es liegt also im Interesse der Klubs, die bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten.»

FC Zürich: Unterstützung aus England

Ancillo Canepa ist Präsident und Hauptaktionär in einem. Sein FC Zürich ist strukturiert, wie Fussballklubs früher eben strukturiert waren: Der Mann mit Geld fällt die Entscheidungen. Und Canepa bezahlt viel, behaupten viele in der Szene. Seit Dezember 2006 ist er der Präsident des FC Zürich. Und seit 2012 hält er zusammen mit seiner Frau Heliane 90 Prozent der Aktien. Sprich: Das strukturelle Defizit deckt die Familie Canepa – seit Jahren. «Fluch und Segen», sagt Ancillo Canepa. «Einerseits tragen einzig meine Frau und ich die finanzielle Verantwortung. Andererseits haben wir kurze Entscheidungswege.»

«Mit Partnerschaften eröffnen sich Schweizer Klubs neue Märkte. Sie büssen aber auch Eigenständigkeit ein.»

Wie viele Millionen die Canepas bereits eingeschossen haben, darüber schweigen sie. Vor drei Jahren rechnete die «Handelszeitung» mit 30 Millionen Franken. Der Betrag ist plausibel. Aber, und das muss man Canepa attestieren: Die Transferbilanz seines FCZ ist herausragend. Allein in der letzten Saison resultierte ein Transfergewinn von rund 7,5 Millionen Franken.

Bild: KEYSTONE

Weiter ist der FCZ bestrebt, die Partnerschaft mit dem englischen Premier-League-Klub Bournemouth zu intensivieren. Von einem für Schweizer Klubs wegweisenden Modell spricht ein Szenekenner. «Der Vorteil: Schweizer Klubs eröffnen sich neue Märkte, sowohl für den Einkauf wie auch für den Verkauf. Der Nachteil: Schweizer Klubs büssen etwas von ihrer Eigenständigkeit ein.»

Der FCZ hätte seinen Stürmer Dwamena letzten Sommer kaum für 7 Millionen Euro an Levante – nie hat der spanische Klub mehr für einen Spieler bezahlt – verkaufen können, wenn nicht Partnerklub Bournemouth 28 Millionen Euro für den Kolumbianer Lerma (Marktwert damals 2 Millionen Euro) an Levante überwiesen hätte. «Reiner Zufall», kommentiert Canepa die Dreiecksbeziehung.

