Super League: Basel gibt in Lausanne Punkte ab



Bild: keystone

Trotz zwei Cabral-Toren: Basel gibt in Lausanne erstmals diese Saison Punkte ab

Lausanne – Basel 2:2

Mit wettbewerbsübergreifend neun Siegen startete der FC Basel in die neue Saison. Nun musste er ausgerechnet gegen Schlusslicht Lausanne erstmals Punkte liegen. Auswärts in der Westschweiz gab es nur ein 2:2-Unentschieden.

Schon von Beginn weg war offensichtlich, dass die Basler am Sonntag nicht gleich im Saft waren, wie in den Spielen zuvor. Immer wieder liess die unsortierte Abwehr Angriffe von Lausanne zu und nach neun Minuten schloss Hicham Mahou einen solchen per Kopf ab. Doch aus dem Nichts kamen die Gäste vor der Pause noch zum Ausgleich. Nachdem Valentin Stocker im Lausanner Strafraum gefällt wurde, versenkte Arthur Cabral den Penalty zum 1:1.

Nach der Pause schien das Spiel zu drehen. Nach einer Flanke des stark aufspielenden Sergio Lopez war es wieder Cabral, der zur Stelle war und den FCB in Führung brachte. Doch dieses Mal war Lausanne-Sport zu einer Reaktion fähig: Ezekiel Amdouni schloss einen Konter zum 2:2 ab. In der Schlussphase war es Mory Diaw der Lausannes ersten Punktgewinn dieser Saison festhielt.

Bild: keystone

Lausanne-Sport - Basel 2:2 (1:1)

5635 Zuschauer. - SR San.

Tore: 9. Mahou (Zohouri) 1:0. 45. Cabral (Foulpenalty) 1:1. 59. Cabral (Lopez) 1:2. 69. Amdouni (Kukuruzovic) 2:2.

Lausanne-Sport: Diaw; Sow (91. Nanizayamo), Monteiro, Husic; Zohouri, Puertas (91. Ouattara), Kukuruzovic, Thomas, Suzuki; Mahou (81. Barès); George (63. Amdouni).

Basel: Lindner; Lopez (89. Lang), Cömert, Pelmard, Petretta; Kasami, Frei (78. Xhaka); Millar (78. Palacios), Esposito (89. Sene), Stocker (63. Males); Cabral.

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Turkes, Jenz, Geissmann, Koyalipou, Kapo, Brown und Coyle (alle verletzt). Basel ohne Zhegrova, Quintilla, Djiga, Chiappetta und Padula (alle verletzt). 56. Kopfball von Sow an den Pfosten.

Verwarnungen: 40. Petretta (Foul), 50. Sow (Foul), 73. Mahou (Foul), 81. Suzuki (Foul). (abu/sda)

Die Tabelle

