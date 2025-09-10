wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
International
Elon Musk

Oracle-Gründer Larry Ellison rückt in Milliardär-Liste zu Musk auf

Oracle-Gründer Ellison rückt in Milliardär-Liste zu Musk auf

10.09.2025, 11:0010.09.2025, 11:00
Mehr «International»

Nach einem Kurssprung bei der Aktie des Software-Konzerns Oracle rückt der 81-jährige Gründer Larry Ellison in der Liste der reichsten Menschen der Welt näher zu Elon Musk auf. Ellisons Vermögen wuchs nach Berechnungen des Finanzdienstes Bloomberg durch den Schub im nachbörslichen Handel um 70 Milliarden Dollar.

epa11843507 Oracle CEO Larry Ellison is seen in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, USA, 21 January 2025. US President Donald Trump was joined by the leaders of OpenAI, Softbank, ...
Oracle wurde 1977 von Larry Ellison gegründet.Bild: keystone

In der Bloomberg-Rangliste komme Ellison nun auf ein geschätztes Vermögen von 364 Milliarden Dollar und Musk auf 384 Milliarden Dollar, hiess es. Die Oracle-Aktie war im nachbörslichen Handel am Dienstag um knapp 30 Prozent gestiegen. Zum Auftakt des vorbörslichen Handels am Mittwoch lag sie immer noch um rund 28 Prozent im Plus.

Oracle wächst rasant im Cloud-Geschäft

Der Tech-Konzern hatte die Anleger mit der Prognose für die Entwicklung seines Cloud-Geschäfts begeistert. Im vergangenen Quartal wuchsen die Erlöse bei Cloud-Infrastruktur im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar. Oracle sagte aber für das laufende Geschäftsjahr ein Plus von 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar voraus. Und für das Geschäftsjahr, das Ende Mai 2030 auslaufen wird, peilt der Konzern Cloud-Umsätze von 144 Milliarden Dollar an.

FILE - Elon Musk attends a news conference with President Donald Trump in the Oval Office of the White House, May 30, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, file) Donald Trump,Elon Musk
Elon Musk ist noch der reichste Mensch der Welt.Bild: keystone

Tesla-Chef Musk galt zuletzt vor allem dank seiner Beteiligung an dem Elektroauto-Hersteller als mit Abstand reichster Mensch der Welt. Ellisons Vermögen besteht hauptsächlich aus Oracle-Aktien. Die Milliardärs-Ranglisten basieren auf Schätzungen.

Oracle wittert ein grosses Geschäft bei Rechenzentren für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Der Konzern will in Zukunft in grossem Stil den ChatGPT-Entwickler OpenAI mit Rechenleistung aus der Cloud versorgen. Zu aktuellen Kunden gehören bereits Tiktok und der Chipkonzern Nvidia. (sda/awp/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zehn günstige DAB+-Radios im Test bei Kassensturz
1 / 12
Zehn günstige DAB+-Radios im Test bei Kassensturz

SRF
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Pro-Palästinensische Demonstranten stören Trumps Abendessen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
4
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
5
«Ihr müsst die Beine spreizen»: Ski-Trainer begrapscht Juniorin und schaut beim Duschen zu
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Damit du heute Abend von den Aufstellungen nicht schockiert bist: Alle NL-Transfers 25/26
3
Wenn wir den Laubbläser verbieten, dann aber auch ... ☝🏻
4
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
5
Trotz Brexit: Briten verlieren Kontrolle über Migration
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
3
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
4
Der SC Bern – ein Titan auf dünnem Eis
5
Exotischer Besuch in der Schweiz – Flamingo-Jungtiere gesichtet
Trumps Zölle kommen vor den Supreme Court – im November
Das Oberste Gericht der USA wird über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verhandeln. Davon betroffen sind auch die Importzölle auf Schweizer Produkte.
Im November solle eine Anhörung stattfinden, hiess es in einem Dokument des Supreme Courts. Vergangene Woche hatte Trumps Regierung beantragt, vor dem Supreme Court zu klären, ob ein bestimmtes Notstandsgesetz die vom US-Präsidenten gegen zahlreiche Länder verhängten Zölle legitimiert.
Zur Story