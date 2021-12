Die kalibrierte Linie zeigt: Harry Kane stand vor seinem zweiten Treffer haarscharf im Abseits. bild: screenshot amazon prime

Tottenham lässt Punkte liegen, weil Kane ein paar Millimeter im Abseits stand

Southampton – Tottenham 1:1

Tottenham Hotspur bleibt im siebten Premier-League-Spiel unter Trainer Antonio Conte zwar weiterhin ungeschlagen, gegen Southampton müssen die «Spurs» aber mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben.

Gegen aufsässige «Saints» geriet Tottenham nach 25 Minuten in Rücklage: James Ward-Prowse brachte das Heimteam mit einem satten Schuss aus dem Rückraum verdient mit 1:0 in Führung. Doch die «Spurs» schlugen noch vor der Pause zurück: Mohammed Salisu holte Heung-Min Son in der 41. Minute im Strafraum von den Beinen – das Verdikt war klar: Gelb-Rot für Salisu und Penalty für Tottenham. Harry Kane liess sich nicht zweimal bitten und versenkte souverän.

Ward-Prowsw bringt Southampton mit 1:0 in Front. Video: streamja

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Salisu trifft Kane per Penalty zum 1:1 für Tottenham. Video: streamja

In Überzahl drückte Tottenham nach dem Seitenwechsel vehement auf die Führung. Zweimal zappelte der Ball auch im Netz, doch beide Mal wurde der Treffer aberkannt: In der 53. Minute stand Harry Kane haarscharf im Abseits, in der 67. Minute wurde Southampton-Keeper Fraser Forster von Matt Doherty im Fünfmeterraum zu hart angegangen.

Der Treffer von Kane zum vermeintlichen 2:1, der nicht gegeben wurde. Video: streamja

Die zweite nicht-gegebene Tottenham-Führung durch – es wäre ein kurioses Eigentor gewesen. Video: streamja

Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim 1:1 – Tottenham lässt im Kampf um die Champions-League-Plätze also zwei wichtige Punkte liegen. Nach Verlustpunkten liegen die «Spurs» aber weiter auf Rang 4. (pre)