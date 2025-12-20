Kylian Mbappé hat eine Bestmarke von Cristiano Ronaldo egalisiert. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Mbappé zieht mit Ronaldo gleich +++ Leverkusen schlägt und überholt Leipzig

Bundesliga

Leipzig – Leverkusen 1:3

Bayer Leverkusen gewinnt in der letzten Bundesliga-Runde vor der Winterpause das Verfolgerduell in Leipzig mit 3:1 und ist neu Tabellendritter.

Nach einem schwachen Start ins Fussballjahr und der frühen Entlassung von Erik ten Hag als Trainer gelang Leverkusen unter dem früheren dänischen Nationalcoach Kasper Hjulmand doch noch ein ansehnlicher erster Saisonteil. Für den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte wird es bei einem Rückstand von mindestens neun Punkten auf den Leader Bayern München kaum reichen, aber für einen Platz in der Champions League ist das zu Saisonstart stark umgebaute Team gut auf Kurs.

In Leipzig sorgten die beiden Stürmer Martin Terrier und Patrik Schick in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit für die Tore vom 0:1 zum 2:1. Der Österreicher Xaver Schlager hatte die Gasteber in Führung geschossen. Das 3:1 in der Nachspielzeit erzielte der 18-jährige Montrell Culbreath, der bei seinem Bundesliga-Debüt 20 Minuten benötigte, um erstmals zu treffen.

Leipzig - Bayer Leverkusen 1:3 (1:2).

Tore: 35. Schlager 1:0. 40. Terrier 1:1. 44. Schick 1:2. 97. Culbreath 1:3.

Wolfsburg – Freiburg 3:4

Johan Manzambi gewinnt mit dem SC Freiburg in der letzten Bundesliga-Runde in diesem Jahr ein Sieben-Tore-Spektakel in Wolfsburg. Der Schweizer Nationalspieler ist an den letzten beiden Treffern beteiligt.

Manzambi leitete in der 71. Minute mit einem langen Einwurf das 3:3 ein, das der Niederländer Jenson Seelt mittels Eigentor erzielte. Das 4:3 fiel sieben Minuten später durch den von Manzambi in Szene gesetzten Derry Scherhant.

Für die Wolfsburger hatte vor dem Freiburger Doppelschlag der deutsche U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic dreimal getroffen. Der Ersatz-Stürmer für den am Afrika-Cup teilnehmenden Ex-Luganese Mohamed Amoura erzielte seine ersten Tore überhaupt in der Bundesliga.

Wolfsburg - Freiburg 3:4 (1:1)

Tore: 5. Treu 0:1. 13. Pejcinovic 1:1. 49. Pejcinovic 2:1. 56. Grifo (Penalty) 2:2. 69. Pejcinovic 3:2. 71. Seelt (Eigentor) 3:3. 78. Scherhant 3:4.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 79.), ohne Ogbus (Ersatz).

Köln – Union Berlin 0:1

Der FC Köln kassiert zuhause eine bittere Niederlage gegen Union Berlin. In der 83. Minute kassierte Verteidiger Rav van den Berg wegen eines Handspiels als letzter Mann eine rote Karte. Diese kurze Überzahl nutzte Union, um in der Nachspielzeit in der Person von Andras Schäfer das einzige Tor des Spiels zu erzielen.

1. FC Köln - Union Berlin 0:1 (0:0)

Tor: 91. Schäfer 0:1.

Bemerkungen: 82. Rote Karte gegen van den Berg (1. FC Köln). 1. FC Köln ohne Schmied (verletzt).

HSV – Frankfurt 1:1

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem Hamburger SV und der Eintracht Frankfurt. Der vermeintliche Siegtreffer für die Hausherren von Fabio Vieira wurde wegen einer Offside-Position wieder zurückgenommen. In der ersten Halbzeit trafen Albert Lokonga für Hamburg und Hugo Larsson für Frankfurt.

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

Tore: 19. Sambi Lokonga 1:0. 26. Larsson 1:1.

Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot). Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Stuttgart – Hoffenheim 0:0

Der VfB Stuttgart und Hoffenheim trennen sich mit einem torlosen Unentschieden. Auch hier jubelten die Heim-Fans vergebens. Das vermeintliche 1:0 von Deniz Undav in der 93. Minute wurde vom VAR wegen einer Offside-Position einkassiert.

VfB Stuttgart - Hoffenheim 0:0

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (Ersatz).

Augsburg – Werder 0:0

Auch der FC Augsburg und Werder Bremen trennen sich torlos. Hier machte der VAR dem Heimteam ebenfalls einen Strich durch die Rechnung – das 1:0 von Alexis Claude-Maurice wurde wegen eines vorausgehenden Foulspiels wieder anulliert.

Augsburg - Werder Bremen 0:0

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder (bis 78.). Werder Bremen mit Schmidt (bis 83.).

Premier League

Newcastle – Chelsea 2:2

Newcastle verspielt zuhause gegen Chelsea frühe 2:0-Führung. Die Hausherren, bei denen Fabian Schär durchspielte, waren dank zwei Toren von Nick Woltemeade in der vierten und 20. Minute in Führung gegangen. Die Magpies dominierten den ersten Durchgang nach Belieben, aber nach dem Seitenwechsel drehte das Spiel komplett.

Nur vier Minuten nach Wiederbeginn traf Reece James zum 1:2. Nur rund eine Viertelstunde später glich Joao Pedro zum 2:2-Endstand aus.

Newcastle - Chelsea 2:2 (2:0)

Tore: 4. Woltemade 1:0. 20. Woltemade 2:0. 49. James 2:1. 66. João Pedro 2:2.- Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Brighton – Sunderland 0:0

Aufsteiger Sunderland punktet in der Premier League weiterhin regelmässig. Das Team von Granit Xhaka leiss sich auch beim Auswärtsspiel in Brighton nicht knacken und nahm beim torlosen Remis einen Punkt mit nach Hause.

Brighton - Sunderland 0:0.

Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.

Manchester City – West Ham 3:0

Manchester City feierte zuhause gegen West Ham United einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Die Skyblues gingen schon nach fünf Minuten durch Superstar Erling Haaland in Führung. Der Norweger war es auch, der mit dem 3:0 nach 69 Minuten den Schlusspunkt setzte, zwischendurch hatte Tijjani Reijnders kurz vor der Pause das 2:0 erzielt.

Manchester City - West Ham 3:0 (2:0)

Tore: 5. Haaland 1:0. 38. Reijnders 2:0. 69. Haaland 3:0.

Tottenham – Liverpool 1:2

Zurück in der Erfolgsspur ist der FC Liverpool. Die Reds feierten beim 2:1-Auswärtserfolg in Tottenham wettbewerbsübergreifend den dritten Sieg in Serie. In London profitierte Liverpool davon, dass Tottenham nach der roten Karte von Xavi Simons in der 33. Minute früh in Unterzahl antreten musste. Alexanser Isak und Hugo Ekitiké schossen die Tore für die Gäste.

Tottenham - Liverpool 1:2 (0:0)

Tore: 56. Isak 0:1. 66. Ekitiké 0:2. 83. Richarlison 1:2.

Bemerkungen: 33. Rote Karte gegen Simons (Tottenham). 93. Gelb-Rote Karte gegen Romero (Tottenham).

Everton – Arsenal 0:1

Arsenal schreitet als Leader der Premier League weiterhin vorneweg. Beim 0:1-Auswärtssieg gegen Everton reichte den Gunners ein Penaltytor von Viktor Gyökeres in der 27. Minute, um sich die drei Punkte zu sichern.

Everton - Arsenal 0:1 (0:1).

Tor: 27. Gyökeres (Penalty) 0:1.

La Liga

Real Madrid – Sevilla 2:0

Kylian Mbappé egalisiert einen Rekord von Cristiano Ronaldo. Der Franzose erzielte beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Sevilla seinen 59. Treffer für Real Madrid in diesem Kalenderjahr und zog dadurch mit dem Portugiesen gleich, der 2013 für die Madrilenen ebenfalls 59 Mal getroffen hatte.

In der 86. Minute verwertete Mbappé an seinem 27. Geburtstag einen Penalty zum 2:0. Das 1:0 erzielte Jude Bellingham in der ersten Halbzeit. Sevilla beendete die Partie in Unterzahl, nachdem der Brasilianer Marcão in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Djibril Sow spielte für die Andalusier durch, Ruben Vargas fehlt weiterhin verletzt.

Real Madrid - FC Sevilla 2:0 (1:0)

Tore: 38. Bellingham 1:0. 86. Mbappé (Penalty) 2:0.

Bemerkungen: Sevilla mit Sow, ohne Vargas (verletzt). 68. Gelb-Rote Karte gegen Marcão (Sevilla). (abu/sda)