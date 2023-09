Aber am Samstagnachmittag behielt trotzdem der Underdog die Oberhand. In der 65. Minute gelang dem in Genf geborenen Portugiesen André Ribeiro das goldene Tor. Der Stürmer, der für St. Gallen und GC knapp 30 Super-League-Partien bestritten hat, traf nach einem Konter.

In der drittklassigen Promotion League liegt Rapperswil-Jona nur auf dem 16. Platz, derweil Yverdon nach dem Aufstieg in die Super League unter anderem mit einem Sieg gegen Servette und einem Remis gegen die Young Boys überraschte.

Wawrinka und Stricker verlieren entscheidendes Doppel – Schweiz scheidet am Davis Cup aus

Die Schweiz verpasst an den Davis-Cup-Finals in Manchester den Einzug in die Viertelfinals. Nach einer Niederlage im Doppel geht auch die zweite Gruppenpartie gegen Grossbritannien 1:2 verloren.

Stan Wawrinka (ATP 40) holte gegen den in der Weltrangliste 23 Positionen besser klassierten Briten Cameron Norrie den ersten Punkt für die Schweiz in dieser Woche. Nach dem 0:3 gegen Frankreich hätte es aber auch noch einen Sieg im Doppel gebraucht, um die Chance auf einen Platz in den ersten zwei der Gruppe und damit die Qualifikation für die Viertelfinals Ende November in Malaga zu wahren.