Grillitsch bejubelt seinen Treffer aus grosser Distanz. Bild: www.imago-images.de

Grillitsch trifft vom Mittelkreis – Fernandes kostet Mainz Punkt – BVB siegt dramatisch

Freiburg – Dortmund 2:4

Dortmund verhindert dank Abwehrchef Mats Hummels einen weiteren Rückschlag. Der Routinier trifft in der 4. Runde der Bundesliga zweimal zum 4:2 in Freiburg.

Die spätestens seit dem Remis vor zwei Wochen gegen Aufsteiger Heidenheim kritisch beäugten Dortmunder überstanden ein turbulentes Spiel in Freiburg ohne Schaden. Nachdem Hummels mit dem Kopf ein erstes Mal getroffen hatte, gelangen den Gastgebern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwei Tore zur zwischenzeitlichen Wende.

Hummels würgt den BVB zum Sieg. Video: streamja

Donyell Malen nach einer Stunde, Hummels mit einem über die Linie gestocherten Ball in der 88. Minute und Marco Reuss mit dem Schlusspunkt sorgten für den zweiten Sieg der Dortmunder in dieser Bundesliga-Saison. Die letzten gut zehn Minuten mussten die Freiburger nach der Roten Karte gegen Torschütze Nicolas Höfler zu zehnt bestreiten.

Freiburg - Dortmund 2:4 (2:1)

Tore: 11. Hummels 0:1. 45. Höler 1:1. 45. Höfler 2:1. 60. Malen 2:2. 88. Hummels 2:3. 93. Reus 2:4.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel. 82. Rote Karte gegen Höfler (Freiburg).

Leipzig – Augsburg 3:0

Ohne zu zittern kam Leipzig zum Sieg und bestätigte, dass auch in dieser Saison die Neuzugänge viel Qualität haben: Beim 3:0 gegen Augsburg liessen sich die neu geholten Xavi Simons und Lois Openda je ein Tor und Assist gutschreiben. Der junge, von PSG ausgeliehene Niederländer Simons steht nach vier Ligaspielen bereits bei sieben Torbeteiligungen. Die Augsburger mit Ruben Vargas und dem erstmals in seinem neuen Team eingesetzten Kevin Mbabu lagen nach einer halben Stunde schon 0:3 zurück.

Leipzig - Augsburg 3:0 (3:0)

Tore: 7. Simons 1:0. 12. Openda 2:0. 27. Raum 3:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 82.).

Wolfsburg – Union 2:1

Neben Bayern München, Dortmund und Leipzig startet nächste Woche auch Union Berlin in die Champions League. Dem von Urs Fischer trainierten Debütanten misslang die Hauptprobe auf den Match vom Mittwoch gegen Real Madrid mit dem 1:2 in Wolfsburg. Die Dänen Joakim Maehle und Jonas Wind trafen für die Gastgeber. Der 24-jährige Wind hat nun sechs der acht Wolfsburger Tore in dieser Saison erzielt, an einem weiteren war er mit einem Assist beteiligt.

Wolfsburg - Union Berlin 2:1 (2:1)

Tore: 12. Wind 1:0. 28. Gosens 1:1. 30. Maehle 2:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger (ab 91.).

Mainz – Stuttgart 1:2

An der Mainzer Niederlage zuhause gegen Stuttgart trägt auch der Schweizer Natispieler Edimilson Fernandes eine Mitschuld. Beim entscheidenden Gegentor in der 84. Minute von Serhou Guirassy glitt Fernandes bei der Ballannahme aus und blieb scheinbar verletzt liegen. Das ermöglichte erst den gegnerischen Angriff. Guirassy sagte dankeschön und markierte in der Nachspielzeit gar noch den Hattrick.

Guirassy schiesst Stuttgart zum Sieg. Video: streamja

Mainz - Stuttgart 1:3 (0:0)

Tore: 56. Guirassy 0:1. 70. Barreiro 1:1. 84. Guirassy 1:2. 97. Guirassy 1:3.

Bemerkungen: Mainz mit Fernandes, ohne Widmer (verletzt). Stuttgart ohne Stergiou (nicht im Aufgebot).

Köln – Hoffenheim 1:3

Das spektakulärste Tor des Tages und vielleicht auch schon der Saison erzielte Hoffenheims Florian Grillitsch. Nach einem übermotivierten Ausflug von Kölns Goalie Marvin Schwabe, kam der Österreicher direkt beim Mittelkreis an den Ball und versenkte diesen souverän im Kasten. Beim 3:1-Auswärtssieg blieben die Hoffenheimer insgesamt ungefährdet.

Grillitsch trifft von hinter der Mitellinie. Video: streamja

Köln - Hoffenheim 1:3 (0:2)

Tore: 1. Kramaric 0:1. 28. Grillitsch 0:2. 52. Beier 0:3. 61. Selke 1:3.

Bemerkungen: 91. Gelb-Rote Karte gegen Carstensen (Köln). (abu/sda)