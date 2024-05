Schweden scheint an dieser WM das Mass aller Dinge zu sein. Bild: keystone

Schweden und Kanada stehen im Viertelfinal – Deutschland feiert Zittersieg gegen Polen

Gruppe A

Kanada – Finnland 5:3

Nach der Schweiz sichert sich vor dem Direktduell vom Sonntag auch Kanada die vorzeitige Viertelfinal-Qualifikation. Die Ahornblätter schlagen Finnland mit 5:3. Die beiden Mehrfach-Weltmeister begegnen sich lange auf Augenhöhe, doch am Ende hat Kanada trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand das bessere Ende für sich.

Brandon Hagel erzielt in der 52. Minute das Game-Winning-Goal, in der Schlussminuten trifft Dawson Mercer per Empty-Netter dann zur endgültigen Entscheidung. Die Finnen gingen durch Jesse Puljujärvi und Valtteri Puustinen bis zur 4. Minute 2:0 in Führung, musste durch Dylan Cozens und Brandon Tanev aber noch vor der ersten Pause den Ausgleich hinnehmen.

Auch auf den neuerlichen Führungstreffer Finnlands durch Puljujärvi in der 37. Minute fanden die Nordamerikaner eine schnelle Antwort. Nur 65 Sekunden anch dem 2:3 traf Owen Power zum 3:3.

Die Tabelle:

Gruppe B

Lettland – Schweden 2:7

Schweden überzeugt an der Eishockey-WM in Tschechien weiter und zieht vorzeitig in die Viertelfinals ein. Die Skandinavier sind nach fünf Spielen und dem 7:2 gegen Lettland noch ohne Punktverlust.

Die Entscheidung führten die Schweden in der zweiten Hälfte des Mitteldrittels herbei, als sie innerhalb von 26 Sekunden drei Tore erzielten und aus einem 2:2 ein 5:2 machten. Zuvor hatten sie gegen den WM-Dritten des vergangenen Jahres zu Beginn des zweiten Abschnitts innerhalb von 21 Sekunden einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben. Lettland muss nach der zweiten Niederlage in Folge um die Qualifikation für den Viertelfinal bangen.

Deutschland – Polen 4:2

Nach zwei Kantersiegen tut sich Deutschland gegen Aufsteiger Polen schwer. Am Ende siegt die DEB-Auswahl dennoch mit 4:2 und bleibt damit auf Viertelfinalkurs.

Alexander Ehl, NHL-Torjäger John-Jason Peterka mit einem Doppelpack und der Münchner Yasin Ehliz erzielten vor 9109 Zuschauer in Ostrava die Tore für die deutsche Mannschaft. Für den Tabellenletzten der Gruppe B trafen Patryk Wajda und Filip Komorski spät und machten die Begegnung noch einmal spannend.